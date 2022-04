El UCAM no acepta el regalo

El UCAM Murcia tuvo una victoria importantísima en su mano. Y por primera vez en la temporada, se puede decir que el encuentro lo perdió el solito. El Bilbao puso la alfombra roja para que el cuadro universitario se llevara el partido, pero no gestionó nada bien el equipo de Sito Alonso los últimos minutos de partido.

Ni Sito ni los jugadores estuvieron acertados cuando el partido entró en su fase decisiva. El primero por mantener a Lima y Davis, los mejores del UCAM ayer cuando Bilbao comenzó a despegar, y los segundos por intentar resolver el partido sin jugar a nada.

Rechazó la invitación del Bilbao, que estaba grogui después de un pésimo tercer cuarto. En el último parcial, cuando el UCAM tuvo oportunidad de rematarlo, los jugadores se empecinaron en hacer la guerra por su cuenta. No jugó a nada el UCAM Murcia en los últimos cinco minutos de partido y lo terminó pagando. No había sistema de juego y, aunque en defensa estuvieron bien hasta el final, el Bilbao fue dando pequeños picotazos hasta ponerse por delante ante la imposibilidad del UCAM de anotar.

Encadena por primera vez en toda la temporada el UCAM Murcia tres derrotas consecutivas. Las tres han sucedido fuera de casa, pero no han sido ni mucho menos igual. En las dos primeras, ante Baskonia y Manresa, la sensación fue de impotencia al tratarse de equipos bastante superiores. En el tercero, la sensación que queda es que a poco que el UCAM hubiera dado el 60 % de su mejor versión, se habría llevado el partido. Solo se reconoció al equipo en los cinco minutos del primer cuarto y en el tercero al completo. En el resto, Bilbao fue mejor sin hacer gran cosa. Y eso fue lo peor, la sensación de impotencia de saber que se pudo hacer mucho más con un poco más de calma.

El UCAM Murcia sufrió mucho durante toda la primera parte. Bilbao fue mucho más sólido y las malas sensaciones eran generales. Ningún jugador dio un paso adelante -solo Jordan Davis con dos triples al final del segundo cuarto- y el equipo se resintió, sobre todo en la faceta ofensiva. Solo los primeros cinco minutos del primer cuarto fueron reconocibles, pero poco duró la cosa. El Bilbao pronto se puso por delante y ya no bajó el acelerador. La intensidad en los dos lados de la pista estaba siendo clave para mantener su ventaja. También sumaba el mal porcentaje en tiros de campo del UCAM Murcia (12/35, 34 %), mientras que Bilbao estaba por encima del 50 % (19/34). Estaban siendo muy superiores también en la pintura, con Withey y Ángel Delgado haciendo estragos. Entre los dos sumaron 32 créditos de valoración de los 54 que recogió su equipo en total al término de los primeros 20 minutos. Aún con todo lo malo, el UCAM Murcia solo se fue al descanso siete abajo (43-36).

Reacción en el tercer cuarto

Las sensaciones al final de la primera parte no eran las mejores. De hecho, no eran nada buenas. El equipo lo estaba confiando todo al tiro exterior y a la calidad individual de cada jugador y el resultado no fue bueno. Pero todo cambió con el inicio del tercer cuarto, pues aunque le costó comenzar a remar, ya se vio otra actitud en todos los jugador del UCAM Murcia.

Había conseguido el Bilbao la máxima del partido (+12), pero poco le duró la alegría, pues el UCAM, en apenas un minuto, se acercó hasta los cinco punto con un parcial de 0-10 con canastas de Webb, Taylor, Rojas y Lima (54-52). La sangría siguió con un Jordan Davis muy inspirado en este parcial. Un parcial que cerró McFadden con un triple inverosímil de McFadden (57-62) sobre la bocina.

El 14-26 del último cuarto hacía presagiar, al menos, una buena imagen del UCAM Murcia en el último acto. Todo podía pasar, pero el ánimo ya era bastante distinto por lo mostrado en la pista.

Empezó bien el último cuarto, pues los universitarios pusieron la máxima para ellos (+9) y todo era de color de rojo. Estaba dominando al rival a través de la intensidad y el rebote. Seguía sin acompañar el acierto exterior, pero llegó a encadenar hasta cuatro rebotes en ataque consecutivos. Una barbaridad que frustró a Miribilla.

A raíz de esos cuatro rebotes ofensivos, vino el declive para el UCAM. Todos esos ataques fueron un anticipo de lo que sucedería después. Me explico. A los jugadores del UCAM Murcia les pareció bien ponerse la capa de superhéroe en los últimos minutos sin resultados. Y con eso, su rival, veía que no les daban la estocada y empezó a dar pequeños mordiscos hasta que igualaron el choque. Ya no se veía todo de color de rojo. En cuestión de minutos. Así es el baloncesto. Tampoco se entendió que Sito Alonso sentara a Lima y Davis tanto tiempo en plena remontada de los de Mumbrú. Pero ya daba igual. Cuando entraron a la pista a falta de cuatro minutos, todo siguió igual. Triples sin sentido después de mil botes también sin sentido y poca fluidez. Aunque la defensa funcionaba, si no se anota, poco hay que hacer. Jordan Davis, que fue el mejor del UCAM y el que los reactivó en el tercer cuarto, asumió los galones en el tiro decisivo, pero se equivocó completamente. Quiso tirar un triple cuando solamente hacía falta una canasta de dos y lo tenía todo a su favor. Ante un hombre más alto, podía sacar ventaja para penetrar, que es su verdadera especialidad. No fue así y se tiró una mandarina ante la rabia evidente de sus compañeros. Oportunidad de oro perdida para el play off, que se complica bastante. Cuatro finales por delante para ver si consiguen realizar la mejor temporada de la historia del UCAM.

Sito Alonso: «Estoy encantado con Jordan Davis, era el que tenía que tirar»

Sito Alonso se mostró contento tras el partido a pesar de la derrota cosechada ante Bilbao Basket por la mínima. Apenas tuvo reproches en un encuentro que él considera «muy bueno por parte de los dos equipos». «Cuando Miribilla está así de enchufado, no es fácil conseguir la victoria de visitantes. Me ha gustado mucho el partido de los dos equipos, decir lo contrario sería mentir», explicaba.

No le gustó mucho el primer periodo, donde admitió que el equipo no estaba dando todo lo que tenía dentro. «Estábamos en un momento de no reconocer las cosas que estábamos haciendo, las que dependían de nosotros. Hemos estado muy dubitativos en la primera parte», explicaba.

Sí que le gustó mucho más la versión en la segunda mitad. «hemos recuperado muy bien todo eso que depende de nosotros y hemos tenido mucho trabajo colectivo para darle la vuelta al marcador. Pero bueno, al final, la última posesión no entra. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo por parte de los dos equipos», detallaba.

El técnico defendió a Jordan Davis, que quizá no eligió la mejor opción para el tiro final. «No es justo que se juzgue a Jordan Davis por las últimas dos jugadas, era él el que tenía que tirar.Estoy encantado con Jordan por el trabajo que ha hecho durante todo el partido», finalizaba Sito.