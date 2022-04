El UCAM Murcia ha estado casi toda la temporada metido en los ocho primeros. Una posición de privilegio que le hizo disputar la Copa del Rey de Granada y que también da derecho a disputar el play off por el título de la ACB.

Las últimas dos derrotas fuera de casa han hecho que el UCAM salga fuera por primera vez en los últimos cinco meses. Una condición que no preocupa a Sito Alonso, ya que como declaró en la rueda de prensa previa, están «preparados para esta situación». Tendrá el equipo que demostrar el orgullo y la ambición que tiene dentro para recuperar el sitio que han perdido.

Han sido dos derrotas fuera de casa contra rivales de entidad, ante Baskonia y Manresa, un Euroliga y la sorpresa de la temporada. Pero la cosa no queda ahí, sino que el UCAM Murcia va a tener que disputar el tercero consecutivo a domicilio en Miribilla. Visitará al Bilbao Basket (18.00, Movistar Deportes 2) con la intención de cortar la mala racha fuera de casa. Pero no será nada fácil, pues Bilbao llega en un buen momento de forma a pesar de que atravesó hace poco una racha de cuatro partidos sin perder. Ya no queda rastro de esa dinámica, pues los vascos se han rehecho con dos victorias en los últimos tres partidos, nada más y nada menos que contra el Real Madrid y Valencia. Dos de los mejores equipos de la competición cayeron en las garras de Miribilla, donde Bilbao se ha mostrado muy fuerte durante todo el curso. En casa mantiene un balance de diez victorias y cuatro derrotas.

Se encuentra Bilbao un poco en tierra de nadie, en la duodécima posición con trece victorias, dos menos que UCAM. Parece complicado que se enganchen ya al tren del play off, ya que solo restan cinco partidos.

Los de Sito Alonso, que ya se impusieron en la ida (92-87), también tendrán la obligación de luchar para el averaje. Tendrá que llevar cuidado con el juego interior de los hombres de negro, pues cuentan con Ángel Delgado y Damien Inglis, sus dos jugadores más valorados y las principales armas del cuadro del recién homenajeado Álex Mumbrú, al que se le retiró su dorsal en Miribilla.