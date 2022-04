Salía el UCAM Murcia de Sito Alonso con dos novedades en el quinteto titular. Tomás Bellas y Chris Czerapowicz salieron por delante de Taylor y Sadiel Rojas. Los otros tres fueron los habituales, con Jordan Davis, Webb III y Lima.

Empezó bien el UCAM Murcia, con tres anotaciones en sus primeros tres ataques. Czerapowicz inauguró el marcador con un matazo, y después Jordan Davis desde la media distancia y Webb con dos triples seguidos, abrían la primera brecha en el marcador (4-10).

El plan de Bilbao Basket era claro en el principio del partido, al menos en cuestiones ofensivas. Como suele hacer Mumbrú, centró el grueso de su ataque en Ángel Delgado, un pívot muy dominante en la pintura que promedia más de 14 créditos de valoración por partido. Le aguantó muy atento Lima en los primeros compases, que le forzó una pérdida y le impidió moverse muy cerca del aro.

Reaccionó el conjunto local con un parcial de 6-0 en dos minutos en los que el UCAM no pudo anotar por la buena defensa de los hombres de negro. Siguió esa dinámica hacia los locales los minutos siguientes y consiguieron darle la vuelta (18-11) gracias a un buen hacer de Inglis, que anotó con un canastón en suspensión. Esa canasta obligó a Sito Alonso a pedir el primer tiempo muerto del partido, pues el UCAM se había atrancado con la segunda unidad. Taylor salió por Bellas y le flotaron dos veces desde el triple. Se atrevió a tirarlos, pero sigue negado en ese apartado el americano.

A la vuelta del tiempo muerto, consiguió romper su sequía el UCAM con una entrada de Taylor (18-13), pero respondió en la jugada posterior Bilbao con un triple de Withey (21-13). FInalmente, McFadden recortó el marcador final al término del primer cuarto con dos tiros libres (21-15).

Segundo cuarto

Emanuel Cate inauguró el segundo cuarto con un 2+1, pero Withey respondió inmediatamente con otro (24-18). Estaba sufriendo el UCAM Murcia desde mediados del primer cuarto. No estaba cómodo en la organización y no estaba encontrando tiros libres. En defensa, a poco que Rouselle movía un poco su ataque, siempre encontraban alguna rendija donde hacer daño. Sito Alonso se mostraba inquieto al no ver nada claro la puesta en escena de su equipo. Estaba abusando también mucho del triple el cuadro universitario, pero hasta ese momento no estaban nada acertados (2/14).

El partido se frenó en cuanto a la anotación, pues los dos equipos encadenaron varios ataques sin hacerlo. Pero, de vez en cuando, el Bilbao era el que encontraba con más facilidad el aro rival (27-22) a falta de cinco minutos para el descanso. Withey estaba siendo el mejor jugador del partido, con 9 puntos y 3 rebotes en solo seis minutos de juego.

El UCAM Murcia se encomendó al 'McFaddensistema' y centró sus ataques en el escolta americano. Metió dos canastas consecutivas, pero no pudo mantener ese ritmo. Tras un intercambio de canasta, el partido estaba con Bilbao siete arriba (32-25) a falta de cuatro minutos para el final.

Bajó considerablemente el ritmo con respecto al resto del partido. Ninguno de los dos equipos encontraba la manera fácil de anotar, pero como en casi todo el desarrollo del partido, la balanza parecía siempre caer sensiblemente hacia el lado del Bilbao (37-28). Era una anotación muy baja para lo que está acostumbrado el segundo mejor ataque de la ACB. Un triple de Álex Reyes obligó a Sito a para el partido de nuevo, pues Bilbao se puso en la máxima tras esa acción (40-30).

El cuarto se cerró con tres triples en tres ataques. Dos fueron para el UCAM Murcia, por parte de Davis, y uno para Withey, para dejar el marcador final al descanso en menos de diez puntos de distancia (43-36).

El UCAM Murcia sufrió mucho durante toda la primera parte. Bilbao fue mucho más sólido y las malas sensaciones eran generales. Ningún jugador dio un paso adelante -solo Jordan Davs con los dos triples finales- y el equipo se resintió, sobre todo en la faceta ofensiva. Solo los primeros cinco minutos del primer cuarto fueron reconocibles, pero poco duró la cosa. El Bilbao pronto se puso por delante y ya no bajó el acelerador. La intensidad en los dos lados de la pista estaba siendo clave para mantener su ventaja. También sumaba el mal porcentaje en tiros de campo del UCAM Murcia (12/35, 34 %), mientras que Bilbao estaba por encima del 50 % (19/34). Estaban siendo muy superiores también en la pintura, con Withey y Ángel Delgado haciendo estragos. Entre los dos sumaron 32 créditos de valoración de los 54 que recogió su equipo en total al término de los primeros 20 minutos.

Tercer cuarto

Sito Alonso decidió comenzar la segunda parte, esta vez sí, con su quinteto más habitual. Taylor, Davis Rojas, Webb III y Lima, fueron los elegidos por el madrileño. Comenzó este parcial con un intercambio de canastas que no le permitieron recortar la renta al cuadro universitario con tres minutos disputados (50-42), pero se veía otra energía diferente, sobre todo en el rebote.

Había conseguido el Bilbao la máxima del partido (+12), pero poco le duró la alegría, pues el UCAM, en apenas un minuto, se acercó hasta los cinco punto con un parcial de 0-10 con canastas de Webb, Taylor, Rojas y Lima (54-52). Ese recorte obligó a Mumbrú a hacer rotaciones y dio entrada a Ángel Delgado de nuevo.

A falta de 4 minutos para el término del tercer cuarto, el parcial siguió aumentando gracias a Jordan Davis y el UCAM volvió a ponerse por delante en el partido (54-56).Dieciocho puntos sumaba Jordan Davis, que no estaba jugando un gran partido, pero tuvo un par de momentos muy buenos en los que encadenó varias canastas consecutivas. Se echó el equipo a la espalda en ese parcial tan sangrante de 0-14 y Mumbrú paró el partido muy preocupado por la tendencia en el primer cuarto.

Tras la vuelta a la pista, el Bilbao buscó a Delgado, que estaba emparejado con Cate. Paró la sangría, pero Webb respondió con un triple (56-59). En la última del cuarto, aumentó un poco más la renta con un triple inverosímil de McFadden (57-62). Un parcial de 14-26 en este cuarto que volvió a impulsar a los murcianos tras una primera parte regular.

Último cuarto

Dos canastas de James Webb ponían la máxima a favor del UCAM (57-66) en el primer minuto del último cuarto, aunque respondió Bilbao con otras dos canastas para poner el marcador como al principio del cuarto (61-66).

El UCAM Murcia ya se parecía al UCAM Murcia de toda la temporada. Ahora sí que estaba dominando al rival a través de la intensidad y el rebote. Seguía sin acompañar el acierto exterior, pero llegó a encadenar hasta cuatro rebotes en ataque consecutivos. Una barbaridad que frustró a Miribilla.

No se dejó marchar Bilbao. Cuando más apretó el cuadro universitario, apareció la figura de Ángel Delgado, que puso a los suyos a tan solo dos puntos en un solo minuto (66-68).