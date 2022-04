El Cartagena apura sus opciones de promoción ante el Girona

El FC Cartagena vuelve al Cartagonova por segunda semana consecutiva para enfrentarse al Girona (Movistar LaLiga, 16.15) en la búsqueda de tres puntos que le acerquen de nuevo a la sexta posición. Delante tendrá al equipo catalán, quinto en la clasificación a doce puntos de distancia, que quiere asegurar su plaza de play off en las últimas seis jornadas y que ya se torna un objetivo muy complicado para los de Luis Carrión. Con un ambiente enrarecido por la división entre la afición cartagenerista debido a la jornada económica del club, el equipo de la rambla de Benipila puede cerrar la definitivamente la permanencia y seguir en la senda de los de arriba.

El conjunto cartagenero cayó en una fatídica racha de tres partidos consecutivos perdiendo por culpa de la presión de la lucha por la promoción. Frente al Sporting, los albinegros no supieron mantener la ventaja inicial y cayeron por culpa de la mala suerte -por un gol en propia y un penalti por manos- y del acierto rival. Ante el Real Oviedo, en la lucha directa, los de Luis Carrión no acertaron ni futbolísticamente ni animicamente y la presión pasó factura con un mal partido refrendado con tres expulsiones. Contra el Lugo, fue la incapacidad que arrastra el equipo fuera de casa lo que no le permitió reponerse al solitario gol lucense.

No obstante, de vuelta a casa ante el Alcorcón, el Cartagena se repuso de sus problemas y, pese a una mala primera mitad en la que fue inferior a los alfareros, la segunda parte fue un recital de juego que no dio opción al contrario. A esa versión quiere aferrarse Luis Carrión para superar a un Girona lanzado a jugar la promoción de ascenso. El conjunto catalán ha conseguido seis victorias en los últimos siete encuentros y, pese a que vio cortada su racha de cinco triunfos seguidos ante el Zaragoza hace dos jornadas, volvió a ganar 2 a 0 ante la Real para confirmar su buen estado de forma.

Luis Carrión tendrá la baja segura de Álex Gallar, debido a la cláusula en su contrato por la cual no se puede enfrentar al equipo al que pertenece, y la de Antonio Luna lesionado con una rotura fibrilar en el gemelo. El resto de la plantilla estará disponible con la recuperación final de Alberto De la Bella tras su lesión en el vasto externo que le ha tenido apartado nueve jornadas. Con estas premisas, es previsible que el Cartagena inicie con Marc Martínez en la portería; Gastón Silva, Datkovic, Pablo Vázquez y Delmás en defensa; Nacho Gil, Bodiger, Tejera y Dauda en el centro del campo; De Blasis como enganche y Rubén Castro en punta.

Por su parte, Míchel llega al partido plagado de bajas y no podrá contar con Jairo Izquierdo, Ibrahima Kébé, Darío Sarmiento, Valery, Terrats ni Santi Bueno. El entrenador madrileño puede formar con Juan Carlos bajo los palos; Arnau, Juanpe y Bernardo en línea de tres centrales con Iván Martín y Juncá de carrileros; Samu Sáiz, Lozano, Aleix García y Baena en el centro del campo y Stuani como referencia ofensiva.

El ‘Día del club’ ha crispado el ambiente entre la afición cartagenera y ha dividido a los abonados que acudirán al encuentro pagando su entrada y los que no lo harán en señal de protesta por la mala elección del partido. Con ello en cuenta busca el FC Cartagena la victoria contra el Girona con la intención de meter presión a al Real Oviedo, dueño de la sexta posición.