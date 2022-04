La recta final, especialidad de Carrión

Las tres derrotas consecutivas ante Sporting, Oviedo y Lugo en las jornadas 33, 34 y 35, dejaron al Cartagena casi sin esperanza de entrar en el play off cuando lo tenía en su mano. De la séptima plaza, los albinegros terminaron cayendo a la decimotercera y vieron como la ilusión por un reto inédito en la ciudad trimilenaria se esfumaba. No obstante, la victoria frente al Alcorcón -que descendió al equipo alfarero- devolvió algo de luz al Cartagonova.

Pese a la victoria, el Cartagena se mantiene a la misma distancia del sexto puesto, propiedad del Real Oviedo a ocho puntos, pero en el conjunto cartagenero puede haber comenzado un movimiento que le lleve a conseguir su gran propósito. Las últimas jornadas de Luis Carrión en todos los equipos en los que ha entrenado suelen convertirse en una especie de esprint final en el que el entrenador catalán logra grandes resultados. Justo lo que necesita el FC Cartagena en este momento.

«Sabemos que el play off está lejos, pero vamos a pelear»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció en rueda de prensa su pensamiento sobre el siguiente encuentro del equipo. «El Girona es un muy buen equipo, bien trabajado y con muchas facetas buenas. Saben dominarte y salir a la contra, te puede marcar de estrategia, pero también tiene sus partes débiles que intentaremos atacar para conseguir una victoria de prestigio», aseguró. Con respecto al play off, el técnico explicó que no es imposible pese a la dificultad. «Sabemos que está lejos pero siempre vamos a mirar hacia delante, si no podemos llegar al sexto, intentaremos llegar al séptimo y si no podemos, al octavo. Podría ser la segunda mejor temporada de la historia del Cartagena y lo vamos a pelear», concluyó.