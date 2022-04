Javi Saura se hace tener en cuenta

Javi Saura era uno de los principales candidatos a salir en el mercado invernal. No había sido importante en la primera vuelta y desde la dirección deportiva no dudaron en añadirle en la lista roja. Sin embargo, el murciano se salvó por dos motivos. Por un lado, la incapacidad de Manolo Molina de atar a algunos de los refuerzos que pretendía y por otro, la buena actuación que tuvo en la victoria frente al Toledo y que le llevó a ser titular una semana después frente al Recreativo Granada.

Pero lo que parecía una ‘reconciliación’ con Mario Simón, que no tenía al murciano entre sus centrocampistas favoritos, acabó en una vuelta a los orígenes, con Javi Saura acumulando minutos en el banquillo incluso ante la ausencia de Ganet con su selección.

Desde la jornada 20 hasta la 27, no jugó más de 20 minutos en un partido. Solo en dos estuvo cerca, pero en los restantes apenas disfrutó de diez minutos por encuentro. Cuando el murciano estaba en el más absoluto ostracismo, los malos resultados y el miedo a perder la posición de play off, llevaba a Mario Simón a buscar soluciones. Lo hizo en el choque ante el Eldense, donde Saura regresaba al once ocho semanas después.

Al descanso de ese encuentro, pocos afirmarían que la presencia del murciano había cambiado algo. De hecho, el Real Murcia iba por detrás en el marcador (1-0) y se veía fuera del play off. Incluso muchos habrían apostado porque el centrocampista sería sustituido. Pero diez minutos lo cambiaron todo. El gol de Zeidane nada más volver al terreno de juego y el 1-2 de Alberto González llegaban en los mejores minutos de los murcianistas, con Saura elevando la verticalidad en el centro del campo.

Parecía no ser suficiente para Mario Simón. Su primer cambio fue sacar del terreno de juego al murciano. En el 63 era sustituido por Santi Jara. Tampoco sirvió para que repitiera en el once frente al Hércules. Saura regresó al banquillo en un choque en el que el Real Murcia ya iba perdiendo a los cinco minutos y que a los diez se escapó de la quema por el penalti detenido por Serna. Con el agua al cuello, el técnico madrileño tuvo que volver a tirar del futbolista de Molina de Segura. Sustituyendo a Armando, entraba al campo en el 45, coincidiendo con una pequeña reacción murcianista que tuvo premio ya en el tiempo de descuento, cuando Andrés Carrasco ponía en 1-1 desde el punto de penalti.

Solo una semana después, en el segundo partido consecutivo en Nueva Condomina, en esta ocasión frente al Puertollano, Mario Simón sí tiró de lógica teniendo en cuenta lo visto en las dos jornadas anteriores, y Saura volvió a aparecer como titular en un centro del campo en el que estuvo acompañado por Ganet y Julio Gracia. Armando fue el damnificado.

No salieron mal las cosas a los murcianistas, que vivieron uno de los partidos más tranquilos de la temporada. Con un rival prácticamente descendido, todo fue más fácil. Con Ganet como jugador más visible en el centro del campo, Javi Saura no desentonó. Fue sustituido en el minuto 73, cuando el partido ya estaba listo para sentencia gracias al 3-1 que reflejaba el marcador.

Habrá que ver si este fin de semana, en la visita a Melilla, Mario Simón mantiene su confianza en el murciano o si de nuevo, da otra vuelta de tuerca al centro del campo con el objetivo de ganar músculo en detrimento de la verticalidad.