Valverde se queda con la miel en los labios

La 86ª edición de la Flecha Valona era una prueba muy especial para Alejandro Valverde, pues llevaba casi dos meses sin competir después de tener que retirarse de la Volta a Catalunya por problemas respiratorios. Intentó el murciano contra todo pronóstico volver a coronarse en su carrera más especial por última vez, pero se quedó a las puertas. Solamente dos segundos entró por delante el belga Dylan Teuns, que fue el más potente en los últimos metros, superando al de Las Lumbreras y al máximo favorito, el francés Julian Alaphilippe, que completó el podio. No pudo con la presión de llegar como campeón en tres de las últimas cuatro ediciones y el doble campeón del mundo también fue superado en los metros finales.

El tiempo en meta de Teuns fue del 4h.42.12, a una media de 43 por hora en los 202,1 kms que unieron la localidad de Blegny y el Muro de Huy, «El camino de las Capillas», donde a punto estuvo de producirse el milagro de ver a Valverde convertirse en el corredor más veterano de la historia ganador de esta prueba del World Tour.

Enorme la victoria de Teuns (Dest, 30 años) ante Valverde, un ciclista de gran fondo al que le faltaba una gran clásica. Ya tenía 2 triunfos de etapa en el Tour y recientememte fue sexto en el Tour de Flandesm pero le faltaba un remate grande, que llegó en Huy. Fue su duodécima victoria profesional.

«Me ha faltado poco, pero Teuns ha sido el más fuerte»

Valverde (Movistar), se mostró «contento» con la segunda plaza en la 86 edición de la Flecha Valona. «Tengo que estar contento. Me ha faltado un poquito, al final casi me dolían más los brazos que las piernas de lo que he tenido que estirar en la última subida, pero lo he intentado hasta la meta. Teuns ha sido el más fuerte, no hay ninguna duda; enhorabuena para él», dijo Valverde en la línea de meta. También quiso agradecer el esfuerzo de todo su equipo. Gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho. Todos, sin discusión, desde el primero al último, Verona, Gregor, Lazkano, Lluís Mas, Gorka izagirre… me han llevado perfecto todo el día», declaraba Valverde tras su última Flecha Valona.