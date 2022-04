El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha ofrecido en rueda de prensa su pensamiento sobre el siguiente partido ante el Girona y sobre la actualidad que rodea al conjunto albinegro. Sobre el rival del sábado, Carrión ha afirmado que el equipo catalán tiene muchos aspectos positivos. "El Girona es un muy buen equipo, bien trabajado y con muchas facetas buenas. Saben dominarte y salir a la contra, te puede marcar de estrategia, pero también tiene sus partes débiles que intentaremos atacar para conseguir una victoria de prestigio", asegura.

Sobre la situación clasificatoria, Carrión se ha mostrado tranquilo sobre el descenso por la ventaja que mantiene el equipo con los cuatro de abajo. "Siendo sinceros, siempre hemos mirado hacia delante y hemos hecho bien siendo ambiciosos, por eso no hemos pensado mucho en el descenso. Está un poco lejos y aunque todavía no es matemático hemos hecho un buen trabajo para no sufrir", manifiesta.

En la otra cara está el play off y, aunque es complicado, el técnico no abandona la posibilidad. "Lo que queremos es hacer un buen partido el sábado contra el Girona, ponernos con 52 puntos y luego esperar. Sabemos que está lejos pero siempre vamos a mirar hacia delante, si no podemos llegar al sexto, intentaremos llegar al séptimo y si no podemos, al octavo. Podría ser la segunda mejor temporada de la historia del Cartagena y lo vamos a pelear", expresa.

Con respecto a su continuidad en el equipo cartagenero, el de Barcelona ha desvelado que aún no han comenzado las conversaciones con el club, pero confía en el buen trabajo realizado. "Siempre intentaré estar en un sitio en el que la ambición sea la misma, en el que se respete mi trabajo y se valore, pero esto tiene que ser algo mutuo y ya se hablará. Soy feliz en Cartagena, creo que hemos hecho un buen trabajo. El año pasado la gente estaba acojonada y yo fui fuerte, tiré para adelante con todo y con los jugadores y el club lo conseguimos. Este año hemos tenido algún debe, pero hemos conseguido estar en una situación cómoda", concluye Luis Carrión.