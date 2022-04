De Blasis se debate entre Gimnasia y el Cartagena

La continuidad de Pablo De Blasis en el FC Cartagena está en boca de todos. El argentino, uno de los pilares más importantes del equipo albinegro, está más cerca de marcharse que de quedarse debido a su edad -34 años- y las ganas de volver al que considera su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata. «Después de diez años, ya tengo un poco de ganas de volver a mi equipo del cual soy hincha». El corazón del argentino pertenece a Gimnasia y cada vez parece más difícil que la grada del Cartagonova pueda volver a verlo un año más con la camiseta albinegra. Por ahora, el centrocampista solo piensa en jugar para intentar alcanzar el play off y decidirá su futuro una vez finalice la temporada, aunque tiene claro que si no va a Gimnasia dará preferencia al Cartagena. «Es mi equipo o seguir aquí, porque el Cartagena me fue a buscar cuando nadie me quería y eso lo pongo en la balanza», garantiza.

Con el objetivo de la promoción aún matematicamente accesible, el aguerrido centrocampista no se permite pensar en otra cosa. «No tengo nada decidido porque sigo pensando en el partido a partido. Estamos esperando que esto termine porque aún hay posibilidades. Nos alejamos un poco, pero mientras haya opciones vamos a seguir peleando», manifiesta. En la misma línea, De Blasis piensa que no es buen momento para hablar ni con unos ni con otros. «Ahora mismo si hablasemos no avanzaríamos. No creo que sea bueno hablar ahora porque lo único que pienso es en jugar para llegar a conseguir el reto».

El reto del play off ha llegado a ilusionar al argentino. «Habiendo estado tan cerca me he ilusionado, la gente y los dirigentes todos pasamos por lo mismo», no obstante, que Pablo renueve con el FC Cartagena no parece depender ni de los logros deportivos ni de cuestiones económicas. «No va a depender de los esfuerzos del Cartagena porque es un tema personal, ya que desde hace diez años que me fui pensé en volver», afirma. El futbolista no quiere volver «tan de grande» como para retirarse allí, sino que pretende aportar el buen nivel que está teniendo en el conjunto de la trimilenaria y ayudar al equipo de su ciudad natal. «Antes volvías a los 34 o 35 y ya solo te quedaba un año o dos. El fútbol cambió un poco y ahora es diferente. Quiero tratar de demostrar allá las cosas que me están saliendo acá», explica.

El de La Plata solo tiene palabras de agradecimiento para el FC Cartagena empezando por Luis Carrión, con quien ha logrado la mayor confianza en su juego de toda su carrera deportiva. «Uno en la vida tiene que ser agradecido, mis padres me lo enseñaron de chico. He tenido momentos buenos en mi carrera pero creo que con esta confianza nunca lo había logrado. Le quiero agradecer a Luis por cambiarme de posición, porque muchos entrenadores me han puesto por todos lados pero al fijarme por el medio y al darme la confianza que necesitaba he llegado a mi mejor nivel», asevera.

Su segunda temporada en el Cartagena está siendo para enmarcar, algo que el jugador achaca a la confianza del entrenador en su juego. «Cuando uno sabe que tiene la confianza del entrenador intenta devolverselo a todo el equipo y se preocupa de otras cosas. No estoy con la desconfianza de ver si juego o no, sino que estoy centrado en jugar a mi manera».

Aún con seis partidos hasta el final de temporada, De Blasis se centra en el fútbol y en el partido más inmediato. «Solamente pienso en los 90 minutos contra el Girona porque pienso que va a ser uno de los partidos más difíciles de la temporada. Demostramos que si le podemos hacer partido a los tres de arriba, le podemos plantar cara a ellos y sobre todo aquí en casa con nuestra gente», concluye Pablo De Blasis.