Zeidane se enciende y Santi Jara se apaga

Como se veía venir, y pese a lo defendido desde el vestuario y los despachos del Real Murcia, los fichajes invernales no han elevado demasiado el nivel del equipo grana. De hecho, los murcianistas, descartados ya hace algunas semanas para el liderato del Grupo V, han tenido que dar un paso al frente en las tres últimas jornadas para confirmarse en un play off que ya parece que no se va a escapar, pero que durante el mes de marzo llegó a estar en duda por los malos resultados.

Quitando a Manu Pedreño, que se ha convertido en indiscutible en defensa, los refuerzos en ataque no están siendo tan determinantes. Aunque Santi Jara empezó muy fuerte, marcando dos goles en sus primeros cuatro partidos y asistiendo a Dani García en su redebut con la elástica grana, el ex del UCAM se ha ido apagando hasta el punto de perder el cartel de indiscutible. Mientras que Santi Jara acumula minutos en el banquillo -ha sido suplente en tres de los cuatro últimos choques-, Inoussa Zeidane, que también aterrizó en el mercado de invierno, ha aprovechado el mes de marzo para ganarse un puesto en el once titular. Aportando la chispa y la verticalidad que falta dentro de la plantilla construida por Manolo Molina, el futbolista sueco también está ayudando con goles, evitando que la sequía de Andrés Carrasco haga más daño a los murcianistas. Aunque parecía que iba a caer en el mismo saco del resto de jugadores jóvenes, por los que Mario Simón apenas ha apostado, Zeidane ha sabido darle la vuelta a su situación. Ni un minuto jugó en su estreno en una convocatoria como grana -Intercity-, y tuvo que conformarse con 38 minutos en los dos siguientes compromisos -jugó 17’ frente al Mar Menor y 21’ ante el Alzira-. Su atrevimiento en el campo tuvo premio en la visita del Socuéllamos. Entraba en el once titular y disputaba 71 minutos, pero no debió convencer a Mario Simón, que lo volvió a relegar al banquillo. Sin ser convocado en la salida a Pulpí, tuvo quince minutos ante el Atlético Levante y algo más de media hora en El Ejido. Sería contra La Nucía, cuando Simón, ahogado por la falta de gol de un equipo que solo había anotado un tanto en cuatro partidos y que llegaba de perder en Santo Domingo, volvió a recurrir al sueco, que ya no ha salido del once y que ha sido fundamental en la remontada contra el Eldense -puso el 1-1 con una jugada personal- y en la victoria del pasado domingo ante el Puertollano -participó en la jugada que acabó con penalti a favor de los murcianos y logró el 2-0-. El futbolista cedido por el Caen francés es ahora mismo el atacante más en forma del Real Murcia, y al que se agarra la afición grana para elevar el caché en una zona del campo donde el equipo va muy limitado. Y es que ofensivamente, con Andrés Carrasco en plena sequía goleadora -solo lleva dos goles en los últimos doce partidos-, Santi Jara tampoco está dando los resultados esperados. Llegó en el mercado invernal como el fichaje más interesante, y en apenas un mes ha quedado completamente en un segundo plano. Sus dos goles en febrero -Mar Menor y Alzira- ya quedan lejos, y en el último mes y medio acumula cuatro suplencias -Pulpileño, La Nucía, Eldense y Hércules-. Volvía al once el pasado domingo ante el Puertollano, pero apenas dejó detalles.