El defensa del Barcelona Gerard Piqué propuso al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, su mediación para facilitar su convocatoria de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, competición para la que cada selección podía utilizar el comodín de llamar a tres jugadores mayores de la edad límite

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha en un nuevo audio filtrado y publicado por 'El Confidencial'.

"Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (Luis de la Fuente) (...) me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión", prosiguió el central, que pidió realizar las gestiones con discreción "para que tampoco salga en ningún sitio ni nada". "Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", se le escucha decir.

Finalmente Piqué no jugó los Juegos Olímpicos, en los que España perdió la final ante Brasil conquistando la medalla de plata. Piqué no jugó el torneo, siendo Marco Asensio, Dani Ceballos y Mikel Merino los jugadores de edad superior al límite convocados.