El final de temporada se acerca y el FC Cartagena ya trabaja en renovar a sus mejores jugadores. Entre ellos, Pablo De Blasis. En medio de un clima expectante por su decisión, el centrocampista ha ofrecido una rueda de prensa tras el entrenamiento de esta mañana en el Cartagonova, sin embargo, no ha despejado del todo las dudas de la parroquia albinegra. "Ahora mismo si hablásemos no avanzaríamos. No creo que sea bueno hablar ahora porque lo único que pienso es en jugar para llegar a conseguir el reto. Es un tema personal porque desde hace diez años que me fui -de Gimnasia- pensé en volver. Eso sí, es mi equipo o seguir aquí porque el Cartagena me fue a buscar cuando nadie me quería y eso lo pongo en la balanza", afirma el de La Plata.

Pablo, que está mostrando "una confianza que no había logrado nunca" con el FC Cartagena, quiere volver a su país natal con energía y fútbol para aportar a Gimnasia. "Tengo un poco de ganas de volver a mi equipo del cual soy hincha. Ese es el principal motivo. No quiero volver tan viejo a retirarme, sino que quiero tratar de demostrar las cosas que me están saliendo acá y ayudar a mi equipo", expresa. El argentino agradece a Luis Carrión su insistencia para que siguiera pese a no haber tenido su mejor temporada y su cambio de posición al centro. "Uno en la vida tiene que ser agradecido, mis padres me lo enseñaron de chico y le quiero agradecer a Luis por cambiarme de posición. Al fijarme por el medio y al darme la confianza que necesitaba he llegado a mi mejor nivel", asegura. En cuanto a su momento actual de forma y al del equipo, Pablo afirma estar feliz por volver a ganar y volver a marcar. "Contento por volver a la victoria. Veníamos de tres partidos perdidos e intentamos encontrar la solución. Hicimos una primera parte mala pero la categoría es difícil y tenemos que saber pasar los momentos malos. Terminamos con victoria y con el desahogo de volver a marcar desde hace mucho", confirma. Con respecto al encuentro del próximo sábado, De Blasis asegura que el equipo le puede plantar cara al Girona a pesar de ser uno de los partidos más complicados del curso. "Pienso que va a ser uno de los partidos más difíciles de la temporada. Demostramos que si le podemos hacer partido a los tres de arriba, le podemos plantar cara a ellos y sobre todo aquí en casa con nuestra gente", manifiesta. A pesar de encontrarse a ocho puntos del play off, Pablo afirma que tanto él como el grupo seguirán creyendo. "Yo y el resto de mis compañeros estamos esperando que esto termine porque aún hay posibilidades. Mientras haya opciones vamos a seguir peleando", concluye el futbolista albinegro.