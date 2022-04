El Real Murcia, de cero a siete en cuatro jornadas

Cuando el pasado 27 de marzo el Real Murcia caía derrotado en Nueva Condomina por La Nucía, solo un gol permitió a los granas conservar su puesto de play off. Igualados a puntos con el Eldense, pero sin definirse el goal average particular al no haberse enfrentados, la diferencia de tantos salvaba a los murcianistas de caerse después de once semanas consecutivas de la zona de privilegio.

Solo siete días después, las piernas del murcianismo volvieron a temblar. El duelo directo frente al Eldense no empezaba como se esperaba, y durante 53 minutos el Real Murcia volvió a verse fuera. Porque si el 0-0 no valía en ningún caso, la cosa se puso todavía más fea cuando en el 18 Pablo ponía el 1-0 en el marcador. El 1-1 de Zeidane en el inicio de la segunda parte ayudaba pero no solucionaba un problema que dejó de ser problema cuando Alberto González y Armando confirmaban la remontada de un equipo grana que sumaba tres puntos importantísimos y que abría una pequeña brecha en su batalla por estar en el play off. Pues desde ese 3 de abril todo han sido buenas noticias para el Real Murcia, que ha pasado de tener que aguantar el chaparrón que se hubiera montado de caer en Elda a consolidarse en la zona de privilegio después de lograr siete puntos en tres jornadas y de ver cómo los azulgranas no levantan cabeza desde que los granas les hicieron hincar la rodilla. Así está la clasificación del Grupo V de Segunda RFEF: el Real Murcia se afianza en el play off Porque si al final de la jornada 27, el Real Murcia se salvaba de salir de la zona de ascenso por un gol, a día de hoy, el colchón ya va por siete puntos, lo que no garantiza nada a falta de cuatro jornadas pero sí ayuda a afrontar con más tranquilidad el final liguero. Con el Intercity al frente de la clasificación del Grupo V con 59, La Nucía es segunda con 57. El segundo pelotón lo encabeza el Real Murcia (51), que con su victoria frente al Puertollano superaba a un Hércules (50) que no pasaba del empate contra el Melilla. Si granas y alicantinos no hacen ninguna de las suyas, parece que ambos competirán por el tercer y cuarto puesto, mientras que el quinto estará entre el Mar Menor (45) y el Eldense. Y ni los de Javi Motos ni los de Elda viven su mejor momento, ya que ambos acumulan tres derrotas consecutivas. A la espera de que sigan fallando está el Alzira, que tras su triunfo contra los de San Javier se coloca a 45 de ese deseada quinta plaza. Quince jornadas en play off Lleva el Real Murcia ya quince jornadas consecutivas en play off. No han salido de la zona que da derecho a jugar la fase de ascenso a Primera RFEF desde el 19 de diciembre, cuando ganaron al Mancha Real y encadenaron cuatro semanas sin perder. A falta de cuatro jornadas, los murcianistas lo tienen todo a favor para estar en el bombo de los equipos que lucharán en Alicante por dar el salto de categoría. Ahora mismo tienen siete puntos de ventaja sobre el sexto, igualando su mejor colchón. Con esa misma renta estuvieron tanto en la jornada 21 como en la 23. Además, los de Mario Simón afrontan ahora un tramo en el que en la primera vuelta lograron hasta 10 puntos, siendo su mejor racha de resultados. Empataron en Nueva Condomina frente al Melilla, rival al que visitarán el próximo domingo, y luego ganaron al Águilas en El Rubial, al Mancha Real en casa y al Toledo a domicilio.