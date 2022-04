Último encuentro del Archena en casa, que se despedía de su afición con un mal sabor de boca al perder ante el Yeclano Deportivo (0-3), que fue recibido como campeón. El conjunto archenero tendrá que jugarse la permanencia a domicilio.

Con savia joven en el once se presentaba un Yeclano en el Andrés Abenza que tras el tanteo inicial se adelantaba en le marcador en el minuto 23 con un gol de Álvaro Mora, protestado por los jugadores locales por supuesto fuera de juego. En el segundo acto se esperaba un Archena volcado en la portería visitante, pero no fue esa la reacción. El Yeclano merodeaba la meta de Emilio hasta que Marcos hizo el 0-2, y Tonete, desde los once metros, puso el definitivo 0-3 en un encuentro sin muchas historia, con el Yeclano siguiendo su paso triunfal y los de Jorge Perona obligados a certificar la permanencia a domicilio.