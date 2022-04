El tenista murciano Carlos Alcaraz, undécimo en el ránking ATP, aseguró que no llega «decepcionado» al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, después de caer en el primer partido del Masters 1000 de Montecarlo, sino «con las cosas claras» para intentar «mejorar» en tierra batida. El quinto cabeza de serie del abierto barcelonés compareció ayer en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del RCT Barcelona-1899 para valorar cómo afronta el inicio del torneo.

«No llego aquí decepcionado con lo sucedido en Montecarlo, sino con las cosas claras y sabiendo en qué puedo mejorar», explicó el tenista murciano, que este curso ya ha ganado el Masters 1000 de Miami. En el torneo celebrado en el Principado, Alcaraz, de 18 años, sufrió su tercera derrota ante Sebastian Korda. Previamente había caído ante Rafael Nadal (Indian Wells), que no jugará el Godó por lesión, y Matteo Berrettini (Open de Australia).

«Este año ya me siento más consolidado en el circuito. Me siento muchísimo mejor, más preparado y con muchísimas ganas de jugar aquí con respecto al año pasado. Este año vengo con más opciones», reconoció el jugador de El Palmar. Alcaraz afronta el torneo barcelonés con la intención de acumular «horas» para la temporada de tierra: «Conforme voy entrenando y teniendo horas en pista me siento mejor. Aquí en Barcelona va a ser un reto y un torneo muy importante para seguir cogiendo ritmo».

Y reconoció, en este sentido, que ha sido «difícil» cambiar de superficie, si bien apuntó que en los últimos días ha podido entrenar para sumar «más horas» sobre arcilla. Sobre si tiene más opciones de levantar el título del Godó sin la participación del doce veces campeón Rafael Nadal, Alcaraz se mostró cauto. «Los jugadores que están aquí son muy buenos jugadores. Las opciones no cambian con respecto a las bajas del torneo», zanjó.

El tenista murciano Carlos Alcaraz se estrenará en el Godó en segunda ronda frente al coreano Soonwoo Kwon, número 70 del mundo, o el francés Benoit Paire (61), que juegan hoy a las once. Ya en octavos de final aparecen el georgiano Basilashvili, el español Jaume Munar y el francés Arther Rinderknech.

Alcaraz ha quedado encuadrado en la misma parte del cuadro que el griego Stefanos Tsitsipas, al que ha derrotado hasta en dos ocasiones desde el pasado mes de septiembre, ambas en pista rápida.

No defiende ningún punto en Barcelona, donde es baja Nadal

Carlos Alcaraz aparecerá hoy de nuevo en el puesto 11 del ranking de la ATP con 3.330 puntos, 10 más que hace una semana. Durante esta semana no tendrá que defender puntos puesto que el año pasado cayó en la primera ronda del cuadro final, al que accedió con una plaza de invitado, frente al estadounidense Frances Tiafoe. Por tanto, es una amenaza para el británico Cameron Norrie, que sigue en el décimo puesto con 3.440, 110 puntos más, y que también está en el torneo barcelonés, donde es baja por lesión el actual campeón, Rafa Nadal. El murciano está entre los candidatos a relevar en el palmarés del Godó al mallorquín, aunque la participación en esta ocasión es de lujo, con cuatro top 10 en la nómina: Stefanos Tsisiptas (3), Casper Ruud (7), Felix Auger-Aliasime (9) y el propio Cameron Norrie (10).