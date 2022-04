El Real Murcia busca afianzarse en el play off

El tramo decisivo de la temporada ha llegado para el Real Murcia. Después del ‘rally’ de partidos que ha tenido contra los rivales de la parte de arriba, el camino se le vuelve a allanar nuevamente. Encadenó el equipo grana tres choques directos ante La Nucía, Eldense y Hércules, que terminó con un saldo de una victoria, un empate y una derrota. Un bagaje insuficiente que no le va a permitir luchar por el liderato hasta el final, pero que sí que le ha bastado para mantener al Eldense a raya y tener un colchón de cuatro puntos respecto a los alicantinos, que son los principales perseguidores en la carrera por alcanzar el play off.

El Real Murcia tendrá hoy una gran oportunidad para meter tierra de por medio, pues se enfrenta al Calvo Sotelo Puertollano (18.00, La 7 TV) en la Nueva Condomina. Un partido inmejorable para dar un paso de gigante en la consecución del play off, ya que tan solo quedarían cuatro jornadas por delante. El Calvo Sotelo Puertollano marcha penúltimo en la clasificación, por lo que el escenario es propicio para que se vuelva a conseguir la victoria en casa después de un mes sin hacerlo, pues ante La Nucía y Hércules no se pudo conseguir.

A pesar de que el Puertollano no va nada bien en la clasificación, los de Mario Simón deben estar alerta. Y es que, los puertollanenses ya sorprendieron la semana pasada al Mar Menor de Javi Motos, venciendo por 4-0 con uno de los mejores partidos de la temporada. Antes de ese partido, la racha del Puertollano no era nada buena, pues solo llevaba dos victorias en los últimos trece partidos, pero la moral de la victoria ante los sanjaviereños los puede hacer un rival complicado. Ese motivo, más que buscarán la salvación a la desesperada, puede complicar las cosas al Real Murcia. Se encuentran a ocho de la salvación con quince en juego.

Mario Simón ya avisó de la peligrosidad de este equipo, del que no se fía nada pese a su posición en la tabla. «El Puertollano es un equipo que a nivel ofensivo tiene mucho potencial. Sus números dicen que están prácticamente al nivel de equipos de zona de play off y que a nivel de derrotas, todos sus partidos han sido muy igualados a excepción del Intercity. Siempre han tenido sus opciones. No nos podemos equivocar, puede ser un partido trampa pero no para nosotros. No va a ser un partido cómodo», decía el técnico sobre su rival. También afirmó que podría ser beneficiado por un escenario como Nueva Condomina, debido al estilo de juego que practica.

Mario Sánchez, baja clave

Mario Simón tendrá un gran problema en su banda derecha. Y es que, Mario Sánchez, jugador clave en la temporada del Real Murcia, no estará disponible por cumplir ciclo de amonestaciones. El lateral derecho ha sido imprescindible para Mario Simón, siendo el segundo jugador más utilizado del plantel solo por detrás de Alberto González. El lateral ha disputado 2.470 minutos, repartidos en 28 partidos, mientras que el central ha disputado tan solo diez minutos más.

Tendrá que solventar el técnico la ausencia de Mario Sánchez sin un recambio de garantías o, al menos, puro. No hay un especialista de recambio, por lo que es posible que Manu Pedreño pase a ocupar el lateral derecho y Héctor Martínez, cuyas apariciones han sido testimoniales desde su llegada, ocupe el centro de la zaga junto a Alberto González y Alberto López en el lateral izquierdo.