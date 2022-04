El vendaval ofensivo del BAXI Manresa en la primera parte dejó KO a un UCAM Murcia CB que siempre fue a remolque en el Nou Congost y que finaliza la jornada fuera de los puestos de play off de la Liga Endesa (103-93). El conjunto universitario, pese a que plantó cara y a falta de tres minutos para el final logró rebajar la distancia hasta los siete puntos, se vio superado en todo momento por el cuadro que dirige Pedro Martínez. La falta de acierto desde el triple en el tercer cuarto y la eliminación por falta de de Tomás Bellas cuando lideraba la reacción en el último cuarto para los murcianos, fueron dos situaciones claves para que los de Sito Alonso no pudieran darle la vuelta a la tortilla tras encajar 63 puntos al descanso. Pese a la que la anotación de ambos equipos y el ritmo de juego fueron altos, el cuadro universitario no se sintió cómodo en todo el partido en esta situación. El BAXI Manresa hizo mucho daño al UCAM con Joe Thomasson como máximo exponente (33 puntos y 6 asistencias) y la dupla Bako-Moneke, quienes lideraron el rebote. Thad McFadden y Augusto Lima, ambos con 15 puntos, fueron los máximos anotadores para el conjunto universitario en este partido. El UCAM disputará el sábado (18.00 horas) su tercer partido consecutivo lejos de casa al visitar al Bilbao Basket con el objetivo de recuperar su puesto de play off, ya que tras esta jornada no se encuentra entre los ocho primeros tras la victoria del Gran Canaria frente al conjunto bilbaíno.

Primer cuarto El partido arrancó con un ritmo frenético y con ambos equipos queriendo imponer su ataque. Isaiah Taylor y Thomasson llevaron las riendas en estos primeros compases, donde el BAXI Manresa salió mejor parado con un parcial de salida de 11-4 que obligó a solicitar el primer tiempo muerto a Sito Alonso. Sadiel Rojas rompió el parcial nada más regresar a pista, pero el UCAM estaba incomodísimo sobre el parqué del Nou Congost. El peligro comenzaba a llegar por todas partes, y fue una canasta con tiro adicional de Ismael Bako lo que amplió la ventaja hasta los diez puntos (16-6). El técnico universitario trató de cambiar el guion con la entrada de McFadden por Davis, pero el BAXI Manresa consiguió llegar a los 20 puntos con tan solo cinco minutos en juego (20-8). Fue entonces cuando el UCAM logró reaccionar con los triples de Rojas y McFadden, pero Thomasson volvió a bajar los ánimos al cuadro murciano (25-15). El rebote fue de las claves, y tuvo claro color manresano durante este primer cuarto con 12 capturas locales por 7 visitantes. Además, se complicó este periodo todavía más con una pérdida de Cate y su tercera falta en la siguiente acción (33-22). Parecía que el resultado iba a ser lo mejor para el UCAM en este primer cuarto, pero un triple de Steinbergs sobre la bocina sentó como otro jarro de agua fría (36-24). 💪 Bako hace que esto parezca hasta fácil...



📺 @MovistarBasket #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/7BG3tBB4Al — Liga Endesa (@ACBCOM) 17 de abril de 2022 Segundo cuarto El trabajo de Radovic y Czerapowicz permitió al UCAM Murcia firmar un mejor arranque en un segundo cuarto en el que remató Thad McFadden con dos triples consecutivos (38-32). El equipo universitario logró recortar la distancia al marcador, pero no conseguía sentirse del todo cómodo ante este guion de partido. Sito Alonso trató de cambiar la dinámica y la defensa del BAXI Manresa con la entrada de Kostas Vasileiadis, pero Valtonen y Bako mantuvieron la renta de diez puntos a cinco minutos para el descanso tras un triple de Rojas (47-35). El ritmo del encuentro se paró con una técnica señalada sobre el capitán del UCAM, al tocar el balón involuntariamente tras una canasta de Webb, y una antideportiva de Bellas. Además, Sito Alonso también aprovechó para solicitar tiempo muerto al marcharse el Manresa a 15 puntos de distancia (52-37). Una entrada de Taylor, dos tiros libres de Lima y un triple de Webb acercaron al UCAM en el sprint final de la primera parte, aunque el segundo triple de Maye elevó la anotación local por encima de los sesenta puntos al descanso (63-49). 📊 ¡Descanso! | #LigaEndesa



6⃣3⃣ BAXI @BasquetManresa

4⃣9⃣ @UCAMMurcia #ListosParaRomperla pic.twitter.com/KKnDyK1oK1 — Liga Endesa (@ACBCOM) 17 de abril de 2022 Tercer cuarto El UCAM regresó al parqué del Nou Congost mucho más entonado en el rebote que en la primera mitad y con Lima y Rojas rebajando la distancia hasta los diez puntos (63-53). El pívot brasileño dejó una acción espectacular al realizar un mate tras un rebote ofensivo, pero a partir de ahí el partido se volvió a romper, lo que beneficiaba al BAXI Manresa (67-55). Del ritmo alto de nuevo, se pasó a una fase en las que las defensas se impusieron a los ataques, aunque fue el conjunto catalán el que también supo sacar partido en este terreno (70-55). Rojas forzó la técnica a Moneke, por protestar un contacto inexistente, pero Sima y Valtonen siguieron anotando para los locales con el 74-58. Los continuos fallos en el triple, con 0/8 para el UCAM a falta de un minuto para finalizar el cuarto, lastró a los universitarios demasiado en este tramo del partido, donde el regreso de Davis a pista aportó más intensidad pero mantuvo el resultado tras un tapón de Thomasson (81-64). 🤯🤯🤯🤯🤯🤯



📺 @MovistarBasket #LigaEndesa | @AugustoLima7 #ListosParaRomperla pic.twitter.com/LlWxTlcuuK — Liga Endesa (@ACBCOM) 17 de abril de 2022 Último cuarto Un parcial de salida de 2-7 dio esperanzas al UCAM Murcia en el inicio del tercer cuarto, pero Joe Thomasson volvió a enfriar los ánimos en el UCAM a pesar de un triple de Bellas (85-74). El equipo universitario no era capaz de rebajar la distancia psicológica de los diez puntos, tampoco cuando tenía posesión para ello. El acierto desde el triple siguió lastrando al conjunto universitario, con los fallos de Radovic o Bellas. Pero fue entonces cuando Lima se inventó una asistencia en el poste bajo para el montenegrino que mantuvo los diez (88-78). Sin embargo, la cuarta falta de Bellas, que estaba liderando al equipo murciano en este tramo, fue la peor noticia que podían darle al UCAM. A cuatro minutos y medio del final, McFadden pudo poner al UCAM por debajo de los diez (90-81), pero Moneke neutralizó esa opción. Aunque el BAXI Manresa no pudo con la reacción universitaria, donde Lima y Taylor, tras un robo, redujeron la distancia hasta los siete puntos a 3:13 del final (92-85). El UCAM comenzó a jugar también contra el reloj, pero el Manresa encontró la forma de anotar con Thomasson y Bako, lo que complicó aún más las cosas (97-85). El conjunto de Pedro Martínez aprovechó sus visitas al tiro libre para cerrar el partido en el desenlace y un triple de Thomasson hizo pasar al BAXI Manresa la barrera de los cien puntos (103-93). La versión más ofensiva de BAXI Manresa se lleva un gran triunfo ante su afición.



1⃣0⃣3⃣ BAXI @BasquetManresa

9⃣3⃣ @UCAMMurcia #LigaEndesa pic.twitter.com/FXXM69u32s — Liga Endesa (@ACBCOM) 17 de abril de 2022