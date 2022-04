La ilusión del UCAM se desvanece

Lo que le está pasando al UCAM Murcia esta temporada es digno de estudio. No es capaz de ganar ni cuando juega bien. Ese, seguramente, sea uno de los motivos principales por los que se encuentra abajo en la clasificación. Pierde cuando merece perder y no gana cuando merece hacerlo. Así, es muy complicado salir del hoyo.

En una situación que no fuera tan delicada, encadenar tres partidos sin conocer la derrota sería un buen indicativo para casi cualquier equipo de la Primera RFEF. Pero en el caso del UCAM Murcia, no lo es. Y es que ya no vale con sumar de uno en uno. No es ninguna locura decir que el UCAM Murcia mereció la victoria en los últimos tres partidos, pero lo cierto es que no fue así. Por H o por B, la pelotita no quiere entrar incluso cuando se hacen méritos para ello.

Es conveniente hacer autocrítica en una situación así. Es incluso obligatorio. Pero eso no quita que la situación del UCAM en los últimos partidos sea digna de estudio. Ayer, incluso los visitantes reconocieron la superioridad del equipo universitario. Un equipo en descenso fue bastante superior que un equipo de play off.

El caso es que el UCAM Murcia volvió a dejarse dos puntos y con ello, casi todas las esperanzas de la salvación. Ya no vale aferrarse a nada. Ni a las sensaciones, que últimamente están siendo buenas. El tiempo ahoga tanto al UCAM que solo valían los tres en casi todos los encuentros hasta el final de temporada. Y los de casa, debían ser sagrados. Ahora, con tan solo dieciohco puntos en juego, es más que probable que los siete puntos de distancia a los que empezaban, se aumenten cuando todos los equipos disputen sus respectivos encuentros.

Si a alguien le quedaban las esperanzas de poder darle la vuelta a la situación, lo de ayer fue un mazazo duro y un golpe de realidad en toda regla. Por cómo se produjo y por lo que significó.

Un grave error de Fullana en la salida de balón les condena a perder dos puntos vitales en su estadio

El UCAM Murcia fue sensiblemente mejor en la primera mitad, y bastante superior en la segunda. El ritmo del partido era lento y los dos equipos no se decidían a volcarse en el ataque, fruto de lo que se jugaban los dos. El UCAM por abajo y el Nàstic, por arriba.

Intentó construir el equipo universitario casi siempre desde atrás, con Pedro López como un jugador más de campo. Iniciaba el arquero casi siempre las jugadas. Querían claramente que el Nàstic saliera a presionar arriba para encontrar espacios con el balón largo, pero la estrategia no le salió del todo bien a Aira, ya que Raúl Agné hacía indicaciones a los suyos para que guardaran la posición. Finalmente, los visitantes avanzaron su posición y el plan de Aira se empezó a cumplir. Con balones largos buscaban las espaldas de los centrales, acumulando mucha gente arriba -hasta cinco jugadores-, pero el plan no salió como esperaba, pues los pases desde atrás no eran muy precisos, o bien las peinadas de Rubén Mesa no encontraban el receptor final.

Aún así, tuvo varias llegadas con peligro el UCAM Murcia. Varias llegaron desde el balón parado. Lo intentó Chacartegui y también Rubén Mesa, pero sus remates se fueron desviados por poco. No tuvo ninguna ocasión clara del peligro el Nàstic, que estuvo incómodo y peor plantado que los universitarios prácticamente los primeros 45 minutos.

Empezó con mucha más intensidad la segunda parte por parte de los dos equipos, pero sobre todo por el UCAM Murcia, que quería mandar en el marcador. José Manuel Aira se dio cuenta de que necesitaba más fluidez el equipo universitario en tres cuartos y decidió sacar a Moyita por Xemi Fernández. El mediapunta sevillano le dio más velocidad al partido cuando entraba en contacto con la pelota y su equipo pronto lo notó. Josema fue el más activo de los murcianos y al poco del comienzo tuvo hasta dos ocasiones en sus botas para hacer gol. El primero, una ocasión muy clara que se estrelló en el larguero. Disparó muy potente con la mala fortuna de que dio en el travesaño. La segunda que tuvo fue tras un disparo a la mediavuelta que no fue gol por muy poco. También probó Rubén Mesa a Manu García, pero desvió su disparo con una buena intervención.

Acumuló el UCAM Murcia varias llegadas en la segunda mitad y estaba siendo claramente superior. Se iba poco a poco decantando el desarrollo del partido hacia la portería de los catalanes. Todo parecía indicar pronto un gol local, pero otro error individual acabó en error fatal para los de Aira. Fullana cometió un error tremendo en la salida de balón que dejó solo a Hernández contra Pedro López. Lo derribó el arquero y el árbitro pitó el penalti. No lo desaprovechó Joan Oriol en el minuto 75 para adelantar a los suyos. Jarro de agua helada para los universitarios.

Parecía que en los últimos quince minutos, el equipo se dejaría ir. Todo invitaba a ello. Pero no. Josema Raigal, tras un rechace, encontró con fortuna el 1-1 tan solo cuatro minutos después. Lo celebraba con rabia todo el equipo.

Los últimos diez minutos iban a ser de asedio local, con un remate al palo incluido de Manu Garrido, pero tampoco hubo fortuna. Fue la más clara. Y ya después, hubo tiempo para poco.

Con el pitido final del árbitro, se hizo un poco más fuerte lo que se lleva tiempo cociendo: el descenso. Y es que si el UCAM logra salvarse, será todo un milagro. Y en fútbol, aunque los hay, suelen escasear.

"El optimismo se mantiene, incluso aumenta, viendo el trabajo"

José Manuel Aira se mostró contrariado en rueda de prensa por el buen trabajo hecho, pero por haber conseguido solo un punto. «Ha sido un partido muy completo. Le hemos dado continuidad a lo del otro día en Cornellà y creo que hemos estado mucho mejor que en la victoria ante el Betis B. Ha sido un buen partido que hemos merecido ganar por número de ocasiones. El punto no nos deja contentos por los méritos hechos, pero estoy satisfecho por lo hecho ante un muy buen equipo», explicaba el técnico leonés.

José Manuel Aira, técnico universitario, se muestra muy orgulloso del encuentro realizado

Sobre la situación del equipo, Aira fue claro respecto a su situación emocional. «El optimismo se mantiene, incluso aumenta, viendo lo que me muestra el equipo todas las semanas. Ha habido evolución desde los dos primeros partidos a los dos últimos. Yo también valoro el proceso y estoy satisfecho. El fútbol no nos está dando lo que se merece», declaraba.

Cree el técnico del UCAM Murcia que tendrán sus opciones para darle la vuelta a la situación. «No podemos frenar la ilusión con la que trabajamos. La vamos a mantener hasta el final y si somos capaces de competir como hoy estoy seguro de que vamos a tener nuestras opciones», finalizaba.