ElPozo busca su revancha personal ante el FC Barcelona

Poco más de una semana después de su ultimo duelo, el codicioso destino del mundo del deporte hace que hoy vuelvan a enfrentarse los protagonistas de uno de los partidos con más emoción de la historia del fútbol sala. FC Barcelona y ElPozo Murcia volverán a batirse a partir de las 12:00 por GOL TV, esta vez en liga para dar una nueva oportunidad a los murcianos de vencer al cuadro culé, su mayor verdugo en sus intenciones de acercarse a los títulos durante estas últimas temporadas, para instalarse en un mejor puesto entre los ocho primeros clasificados.

Tras una semana sin competición y con las pilas ambos equipos recuperadas del intenso fin de semana de Copa de España que acabó con un Diego Giustozzi enfadado por las decisiones arbitrales que lo alejaron del título, esta vez los de la Región tratarán de ganar para acercarse a un segundo puesto que tienen a tres puntos con permiso de Inter Movistar y Palma, que se enfrentarán entre ellos hoy.

Los catalanes son actualmente líderes en solitario a trece puntos de los murcianos, teniendo estos un partido, menos situados en el sexto puesto habiendo una tremenda igualdad desde la segunda posición hasta el lugar ocupado por ElPozo. Los de Diego Giustozzi parecen haber dejado atrás la irregularidad acumulando cuatro victorias consecutivas antes de la final de Copa, por lo que su técnico espera que consigan dar el golpe sobre la mesa que se merecen en esta jornada ganando en el Palau, algo que no consiguen en fase regular desde 2017.

Acusarán las bajas los murcianos pues no podrán contar con Molina debido a una bursitis, con Marcel, a causa de una microrrotura en el bíceps femoral que sufrió en la Copa, ni con Taynan, sancionado duramente con quince partidos.

Giustozzi dijo sobre la sanción a Taynan que «es un terreno que desconozco y en el que no debo meterme, me parece excesiva igual que la que sufrió Pol Pacheco la temporada pasada. El club tiene su abogado y defenderá a Taynan para que no sea tan excesiva como parece, es un líder total y encima zurdo, es un golpe duro para nosotros y más allá de lo profesional está lo humano y me duele».