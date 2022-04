Carrión ilumina al Cartagena

Corría el riesgo el FC Cartagena de caer en la autocomplacencia por haber cumplido el objetivo principal y tener muy lejos los puestos de promoción de ascenso. Y así pareció salir el equipo albinegro al césped del Cartagonova contra el Alcorcón.

El inusual centro del campo que formaron Cristóforo y Tejera no estuvo cómodo en ningún momento y fue dominado fácilmente por los alfareros, que realizaron una presión alta y robaron en campo contrario haciendo daño a un descolocado Cartagena. El enganche, con un Nacho Gil caído al centro desde la derecha,no consiguió conectar ni con la medular ni con la delantera, partiendo al equipo en dos mitades inconexas.

No obstante, todas las carencias en la primera mitad del equipo de Luis Carrión -que se vieron mejor con la nueva iluminación del templo albinegro- fueron solucionadas por el técnico catalán en el descanso para terminar firmando un gran encuentro con victoria merecida.

Los madrileños dominaron la primera parte y se adelantaron a los cinco minutos de partido, pero no supieron defender su ventaja y terminaron cayendo con los dos goles de Pablo De Blasis -uno en la primera mitad y otro en la segunda- y otro tanto de Ortuño. La victoria deja a los de Carrión novenos con 49 puntos, pero a la misma diferencia de ocho puntos del Real Oviedo, en sexta posición. El Alcorcón confirma su descenso matemático con la derrota y deja la Segunda División tras once temporadas.

Comenzó mucho mejor en el partido el Alcorcón y pronto avisó con el primer disparo del partido, por parte de Borja Valle, que se marchó rozando el poste derecho de la portería de Marc Martínez. Al minuto siguiente, Buffarini falló en la salida de balón y le entregó la pelota a Xisco con un pase horizontal en la frontal de su propia área, pero Vázquez y Datkovic encimaron bien al delantero, que tuvo que replegar y terminó disparando desviado.

En el minuto cinco de juego, el FC Cartagena echaría más piedras sobre su tejado con el penalti de Marc Martínez sobre Valle que puso por delante al cuadro madrileño. Un saque de banda en dirección al área terminó cayendo a Borja Valle, que trató de controlar con la cabeza y más tarde con el pie, pero el meta albinegro arroyó al delantero conforme el balón caía del cielo y terminó cometiendo el penalti que condujo al 0 a 1, obra del propio Valle.

El Cartagena intentó reaccionar, pero le faltó control en un medio del campo sin Bodiger y chispa en una delantera con Dauda y Rubén Castro muy poco activos. La presión alta del Alcorcón asfixió durante muchos minutos a los cartageneros y Forniés le hizo la vida imposible a Delmás con varios robos que propiciaron ocasiones de peligro por la banda izquierda.

Arribas dispuso de una ocasión con un disparo lejano que se marchó alto, Olabe estuvo cerca de encontrar a Xisco en el área tras un buen centro y Borja Valle dejó el décimo tiro del Alcorcón cuando el Cartagena aún ni lo había intentado. El primer disparo albinegro llegó cerca del minuto 43 cuando Buffarini finalizó jugada tras un córner, no obstante, el siguiente disparo de los de Luis Carrión se coló entre los tres palos de la meta de Jesús.

Un pase en largo de Dauda a la carrera de Rubén Castro fue desviado por un central en la línea de la medular, pero Fornies falló en el control y el canario acabó comiéndole la tostada, entrando al área y disparando para toparse hasta con dos rebotes antes de que un De Blasis, que seguía la jugada en carrera, pusiera el interior del pie izquierdo para enviarla adentro en el añadido de la primera mitad.

La segunda parte fue completamente diferente para los hombres de Carrión gracias, en parte, a los cambios de Cayarga por Buffarini, Boateng por Cristóforo y Alcalá por Tejera. Desde el primer minuto tras la reanudación, los albinegros fueron superiores a un Alcorcón que dominó durante los primeros 45 minutos a placer. Más seguros con balón y mejor plantados en el campo, el Cartagena ahogó la salida del conjunto alfarero y comenzó a merodear la portería de Jesús Ruiz.

En el ecuador de la segunda parte llegó el mejor momento de juego de los cartageneros y Delmás a punto estuvo de servir un balón de gol a Rubén Castro con un centro raso fuerte que cortó la zaga amarilla providencialmente. Aprovechando la superioridad, Carrión dio entrada a Ortuño y el yeclano no decepcionó. En la primera que tuvo, el delantero albinegro puso por delante a los suyos rematando en el área pequeña un balón que ya llevaba dirección a portería tras el testarazo de Alcalá en un saque de esquina.

Con el 2 a 1, el Cartagena jugó más suelto y atacó a su rival con la intención de cerrar el partido. Dauda lo intentó perfilándose desde la izquierda y golpeando con la derecha, pero su disparo se fue por encima del larguero. Rubén Castro finalizó al fondo de las mallas un pase entre líneas de Dauda, pero su tanto fue invalidado por claro fuera de juego. De nuevo el ghanés estuvo cerca de hacer el tercero con un potentísimo tiro que golpeó la parte alta del larguero.

A cuatro minutos del final, una falta lateral servida por De Blasis se convirtió en el 3 a 1 casi por accidente. El centro con mucha rosca buscó la entrada de Pablo Vázquez en el área pequeña, pero el central no tocó el balón y el argentino acabó viendo portería desde casi la línea lateral del campo en un fallo de la defensa y el portero del Alcorcón.

Con el 3 a 1, el Cartagena cerró perfectamente el encuentro y certificó el descenso del Alcorcón a 1ª RFEF. Los albinegros escalan hasta la novena plaza y se colocan con 49 puntos a dos de la Ponferradina, en octavo lugar, pero siguen a ocho unidades del play off debido a la victoria del Real Oviedo, en sexto lugar. Por su parte, un débil Alcorcón firma en el Cartagonova su descenso de categoría once temporadas después de ascender.

«Habría cambiado a todos los jugadores menos a De Blasis»

Luis Carrión, entrenador del FC Cartagena, no puso paños calientes a la actuación de su equipo en la primera parte y, de paso, ‘tiró’ de las orejas a sus jugadores poniendo como ejemplo el pundonor y la entrega de Pablo de Blasis, el único jugador sobre el terreno de juego al que no había sustituto en el partido de ayer frente al Alcorcón. «De Blasis es el jugador más ha jugado en Primera del equipo, tiene 34 años y una expectativas de futuro que puedo prever. Se deja el alma, eso es lo que quiero yo», afirmó el catalán, quien inició la rueda de prensa lanzando un mensaje de ánimo para el conjunto madrileño, descendido ya de categoría.

«Nuestra primera parte ha sido muy mala» fue una frase que repitió en varias ocasiones, a la que también añadió que «en la segunda hemos estado con más empuje y con un pelín más de fútbol, pero no deja de ser un mal partido y una muy mala primera parte». El técnico no se quedó ahí: «La peor primera parte, bueno, la segunda. Pero a mí hay una cosa que me jode y no me gustaría que se viera que los tres cambios han cambiado el partido, porque podría haber cambiado a nueve, pero en la segunda parte hemos salido a correr, siendo más agresivos y ha sido todo más diferente», puntualizó. «La clave han sido las ganas del equipo en la segunda parte y las pocas ganas del equipo en la primera», reiteró. «No deberíamos regalar una primera parte así», recalcó un Carrión visiblemente enojado, quien fue más allá al opinar que «tengo la sensación de que hemos perdido la perspectiva de todo y cuando tienes el ego desmedido y crees que esto es fácil, te llevas una hostia gorda».