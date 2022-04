Volvió a jugar mejor el UCAM Murcia que su rival y, como casi siempre, volvió a dejarse puntos cada vez que esto sucede. Es, quizá, uno de los principales motivos por los que los universitarios están donde están. Pierden cuando están mal y no ganan cuando están bien. Y así, es muy difícil. Al igual que ante el Cornellà, el equipo de José Manuel Aira mereció más. Pero un error grosero de Fullana en el minuto 75 les privó de conseguir la victoria. Perdió un balón en una zona prohibida y lo aprovechó el Nàstic. Tuvo que hacer penalti un Pedro López que ya estaba vencido y no perdonó el cuadro catalán. Siguió a lo suyo el UCAM Murcia, no se dejó llevar, y empató tan solo cuatro minutos después por mediación de Josema. Se quedó sin tiempo para más y el sabor de ese gol fue más amargo que dulce, ya que de poco valía el empate.

El UCAM Murcia ya no se podía permitir ningún tropiezo más si no quería que su temporada se acabara con varias jornadas de antelación. Y más si cabe cuando los partidos son en casa, en los que está obligado a ganar contra quien sea si de verdad no quieren que se certifique el descenso antes de tiempo.

Era el primer partido post Biel Ribas. El capitán se marchó, según el club, por problemas personales de la entidad. El balear, uno de los jugadores más importantes de la historia universitaria no podría estar de esta manera en los partidos tan vitales que tenía el UCAM por delante en el próximo mes y medio. De esta manera, Pedro López iba a hacerse con el control de la portería de forma definitiva. Ya jugó con Salva Ballesta, pero se había afianzado Biel Ribas de nuevo. Esta sería su oportunidad para empezar de nuevo en el once. José Manuel Aira apostó por él en la portería; Tekio, Charlie Dean, Farrando y Chacartegui en defensa; Fullana y Armando en el doble pivote, con Xemi en la mediapunta; Josema y Alberto en las bandas y Rubén Mesa, en punta.

La primera parte del partido no fue muy vistosa. El ritmo del partido era lento y los dos equipos no se decidían a volcarse en el ataque, fruto de lo que se jugaban los dos. El UCAM por abajo y el Nàstic, por arriba. Intentó construir el equipo universitario casi siempre desde atrás, con Pedro López como un jugador más de campo. Iniciaba el arquero casi siempre las jugadas. Querían claramente que el Nàstic saliera a presionar arriba para encontrar espacios con el balón largo, pero la estrategia no le salió del todo bien a Aira, ya que Raúl Agné hacía indicaciones a los suyos para que guardaran la posición. Finalmente, los visitantes avanzaron su posición y el plan de Aira se empezó a cumplir. Con balones largos buscaban las espaldas de los centrales, acumulando mucha gente arriba -hasta cinco jugadores-, pero el plan no salió como esperaba, pues los pases desde atrás no eran muy precisos, o bien las peinadas de Rubén Mesa no encontraban el receptor final.

Aún así, tuvo varias llegadas con peligro el UCAM Murcia. Varias llegaron desde el balón parado. Lo intentó Chacartegui y también Rubén Mesa, pero sus remates se fueron desviados por poco. No tuvo ninguna ocasión clara del peligro el Nàstic, que estuvo incómodo y peor plantado que los universitarios prácticamente los primeros 45 minutos.

Más ritmo tras el descanso

Empezó con mucha más intensidad la segunda parte por parte de los dos equipos, pero sobre todo por el UCAM Murcia, que quería mandar en el marcador. José Manuel Aira se dio cuenta de que necesitaba más fluidez el equipo universitario en tres cuartos y decidió sacar a Moyita por Xemi Fernández. El mediapunta sevillano le dio más velocidad al partido cuando entraba en contacto con la pelota y su equipo pronto lo notó. Josema fue el más activo de los murcianos y al poco del comienzo tuvo hasta dos ocasiones en sus botas para hacer gol. El primero, una ocasión muy clara que se estrelló en el larguero. Disparó muy potente con la mala fortuna de que dio en el travesaño. La segunda que tuvo fue tras un disparo a la mediavuelta que no fue gol por muy poco. También probó Rubén Mesa a Manu García, pero desvió su disparo con una buena intervención.

Acumuló el UCAM Murcia varias llegadas en la segunda mitad y estaba siendo claramente superior. Se iba poco a poco decantando el desarrollo del partido hacia la portería de los catalanes. Todo parecía indicar pronto un gol local, pero otro error individual acabó en error fatal para los de Aira. Fullana cometió un error tremendo en la salida de balón que dejó solo a Hernández contra Pedro López. Lo derribó el arquero y el árbitro pitó el penalti. No lo desaprovechó Joan Oriol en el minuto 75 para adelantar a los suyos. Jarro de agua helada para los universitarios, que por segundo partido consecutivo estaban siendo mejores que su rival, pero no estaban consiguiendo un buen resultado.

Podría haberse dejado llevar el cuadro murciano. Un cuarto de hora, perdiendo de nuevo en casa y con una situación peliaguda en la clasificación. Pero no fue así. Siguió el partido su trascurso normal de antes del gol, y como no podía ser de otra manera, el UCAM Murcia encontró su premio a la insistencia. Josema Raigal se encontró en el área un balón muerto que venía de un remate al palo y solo tuvo que empujarla hacia adentro. Apareció ahí la fortuna que le faltó en sus anteriores remates.

Se volvían a igualar las fuerzas del partido y los últimos diez minutos pintaban a ser trepidantes. Lon intentaron Liberto e Isi Ros por las bandas, aprovechando su frescura, y también Manu Garrido, que volvía a jugar tras su lesión, estrelló un disparo al palo unos minutos después. Estaba muy vivo el UCAM Murcia.

Se volcó en los últimos minutos del encuentro, dejando muy descubierta la parcela defensiva. Incluso Charlie Dean se marcó un Piqué y formó pareja de delantero centro junto a Manu Garrido en los ataques estáticos.

Finalmente, se quedó sin energía un correoso UCAM Murcia al que la moneda le volvió a salir cruz en una temporada para olvidar. No se vio recompensado su esfuerzo, al igual que en Cornellà, y sigue hundiéndose poco a poco. La salvación ya parece una quimera.