Mario Simón, en alerta ante un "partido trampa"

El Real Murcia tiene una semana importante por delante con el partido ante el Puertollano (domingo, 18.00). No se puede permitir más fallos para asegurar el play off cuanto antes y luchar la tercera plaza con el Hércules, que daría un plus a la hora de encontrar un emparejamiento con un peor clasificado.

Mario Simón, en la rueda de prensa previa al partido, quiso acordarse de José Carlos Gozalbes, coordinador de fútbol once del Real Murcia que falleció esta semana. «Quiero dar un sentido pésame a la familia de José Carlos Gozalbes. Desde el primer equipo mandamos un abrazo a todos ellos. Es una semana difícil a nivel de club», lamentaba Simón.

Sobre el encuentro, el madrileño puso en alerta a los suyos a pesar de tratarse de un equipo de la parte baja. «Cuando uno se enfrenta a un equipo de abajo, la percepción de la realidad es equivocada. El Puertollano es un equipo que a nivel ofensivo tiene mucho potencial. Sus números dicen que están prácticamente al nivel de equipos de zona de play off y que a nivel de derrotas, todos sus partidos han sido muy igualados a excepción del Intercity. Siempre han tenido sus opciones. No nos podemos equivocar, puede ser un partido trampa pero no para nosotros. No va a ser un partido cómodo», explicaba.

Simón Ballester regresa a la Nueva Condomina Simón Ballester, exguardameta del Real Murcia, tendrá la oportunidad de volver a jugar en su casa, en la Nueva Condomina, pero esta vez con la camiseta de otro equipo. El canterano, que se consolidó en la portería grana en la temporada 2016-2017, se ha convertido en el portero titular del Calvo Sotelo Puertollano en Segunda RFEF después de pasar por equipos como Lorca Deportiva, Jumilla y Racing Murcia. En la presente temporada, ha disputado de titular las 29 jornadas de liga y ha encajado un total de 38 goles, una cifra alta que mantiene a su equipo en descenso.



Tendrá una baja importante para el encuentro, pues Mario Sánchez no podrá estar al cumplir ciclo de amonestaciones. «Mario Sánchez es el que más minutos ha acumulado esta temporada. Estas situaciones se dan y tendremos que compensarla. Tenemos 3-4 situaciones que estamos trabajando durante la semana y valoramos dependiendo también del rival qué pieza nos encaja mejor. Es una baja sensible, pero sabíamos que tenía que llegar este día», declaraba.

No ha sacado buenos resultados en casa el Real Murcia en las últimas fechas, pero no es algo que le preocupe a Mario Simón. «La situación ahora mismo del equipo es buena, incluso en los que no hemos conseguido ganar. No hemos conseguido resultados en casa en los últimos partidos, pero el trabajo ha sido bueno».

También tuvo mensajes de optimismo con la afición, que respondió de maravilla tras el partido del Hércules. «La afición respondió con entusiasmo e ilusión, es una gran afición. Ahora empieza lo serio. Estamos en ese tramo en el que todos tenemos que unir fuerzas para lo que nos viene. La promoción que ha sacado el club creo que puede ayudar a que haya un número importante de aficionados que nos ayuden a conseguir la victoria», explicaba.

Sabe Mario Simón que quedar lo más arriba en la tabla es importante para evitar a los equipos mejor clasificados, situación de la que habló claro. «Más que mirar para arriba o para abajo, tenemos que ganar al Puertollano. Si ganamos, se aclarará más la situación. Si somos capaces de pelear la tercera plaza con el Hércules y de conseguirla, mucho mejor, ya que nos ayudará en ese posible play off», finalizaba.