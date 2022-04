Este año más de la mitad de la parrilla de Fórmula 1 acaba contrato. Una situación que sin duda provocará un 'terremoto' de rumores y anuncios más o menos inesperados con vistas a la próxima temporada. En Alpine, con el puesto de Esteban Ocon asegurado hasta 2024, las dudas se ciernen entorno a Fernando Alonso. Y es que el equipo francés tiene en la recámara a la 'perla' de la cantera, el australiano Oscar Piastri, de 21 años, que después de ganar los dos títulos en las categorías antesala de la F3 y la F2, se mantiene en compás de espera, como piloto reserva de Alpine.

"Es curioso que el campeón de la F2 en 2021 tenga que ver las carreras de F1 en 2022 desde el sofá", ironizó Piastri al final de la pasada temporada, recién coronado. Ahora su discurso es más directo. Le ha dejado claro a Alpine que quiere pilotar el año que viene. Si renuevan a Alonso se buscará otro equipo.

"Estamos aprendiendo"

Fernando, por su parte, también lanzó el 'anzuelo' durante el Gran Premio de Australia. Advirtió que espera correr "dos o tres temporadas más" en Fórmula 1, con un matiz que a nadie le pasó inadvertido: "Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno...¿Piastri? Todavía es muy joven. Y ojalá encuentre pronto un asiento. Pronto lo sabremos y empezaremos a negociar en verano", dijo el asturiano, de 40 años.

Oscar Piastri terminó frustrado en la carrera de casa, en Melbourne, donde ni siquiera tuvo oportunidad de participar en los Libres 1. El CEO de Alpine, Laurent Rossi, quiso disculparse, pero no consiguió calmar los ánimos del piloto australiano. "Una cosa es ser el piloto habitual y romper el coche y otra cosa es presionar a un debutante, con el talento que tiene. Estos coches son completamente nuevos. Todavía son bastante frágiles para todos los equipos. Los pilotos todavía están aprendiendo y nosotros todavía estamos aprendiendo, por lo que todas las sesiones de entrenamiento son importantes", argumentó Rossi.

Solo un año de reserva

"Además, la pista también es nueva y no tenemos muchas piezas de repuesto. Si de repente vas y destruyes el chasis, por cualquier motivo, entonces eres como Haas, te quedas sin chasis de repuesto. Había demasiados parámetros en contra y por eso tuvimos que decidir, lamentablemente, dejarlo para más adelante. Oscar tendrá su oportunidad en una pista en la que haya dado miles de vueltas y en la que los libres 1 no sean tan importantes", añadió el jefe del equipo galo, que apunta quizá al Circuit de Barcelona para el estreno de su joven estrella al volante del A522.

"No quiero ser piloto reserva un año más. De hecho, no quería serlo ni siquiera este año… pero, bueno, acepto ser reserva solo durante este año. Mi plan es volver a correr lo antes posible y quiero que esto suceda el próximo año", avisó Piastri en declaraciones a Sky Sport.

Sin opción de cesión

Alpine no ha tenido la posibilidad de cederlo a otro equipo, como hizo Ferrari colocando a Antonio Giovinazzi en Alfa Romeo o a Mick Schumacher en Haas. O Mercedes, con George Russell en Williams. El problema es que el equipo francés no tiene equipos satélite en la parrilla, así que ha tenido que conformarse con firmar un compromiso con McLaren para que pueda relevar a Norris o Ricciardo si estos sufren una baja como la de Daniel por Covid.

Piastri rodará al menos dos sesiones de libres 1 esta temporada, por imposición del reglamento. El nuevo director deportivo de Alpine, Otmar Szafnauer ha explicado que estudiarán su situación en julio, pero que quieren llevarlo a la F1 y trabajan para ello.