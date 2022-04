Carrión: "No entendería que no hubiera ambición por ganar este partido"

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció ayer la rueda de prensa previa al partido contra el Alcorcón. Con el equipo sumido en una mala racha, el jefe del banquillo albinegro expresó las «ganas» de toda la plantilla de que llegue el partido «para conseguir los tres puntos delante de nuestra gente». El catalán espera «disfrutar del día, de la afición y del juego del equipo» frente al conjunto madrileño y, sobre todo, se muestra confiado en la victoria de los suyos.

Carrión hizo hincapié en la necesidad de «volver a ganar» después de tres partidos sin hacerlo. «Sabemos que el Alcorcón solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos jugando contra equipos buenos. Tenemos los alicientes suficientes para demostrarnos a nosotros mismos que queremos volver a ganar. Tenemos dos partidos en casa, dos oportunidades para sumar con nuestra afición y nos lo vamos a dejar todo para que así sea», afirmó.

Con respecto a su rival de mañana, el de Barcelona admite su mejoría en los últimos partidos y halaga a su entrenador, Fran Fernández. «Es un equipo que ha mejorado. Se han liberado desde hace tiempo y está haciendo un buen juego. Los equipos de Fran normalmente son verticales y dinámicos, hacen daño arriba, tienen potencial en el juego aéreo con gente grande y es un rival complicado. Durante la semana hemos trabajado cómo hacerle daño», aseguró.

Las nuevas luces, preparadas para el partido de mañana Pese al retraso sobre la fecha esperada para el estreno de la nueva iluminación, el Cartagonova lucirá mejor y más brillante que nunca en el partido de mañana que enfrenta a Cartagena y Alcorcón de la trigesimosexta jornada de Segunda División. La nueva iluminación del estadio, dispuesta en dos nuevas torres, dos de las torres existentes y una estructura sobre la tribuna, superará con el triple de potencia a la antigua instalación. El Cartagonova pasará de los 1.000 lúmenes a 3.000 y cumplirá por fin el mínimo exigido por LaLiga de 2.000 lúmenes de potencia.

Ante la dificultad de alcanzar el play off de ascenso, a ocho puntos de distancia, el conjunto cartagenero corre el riesgo de caer en la conformidad con el objetivo de la salvación cumplido, sin embargo, Luis Carrión fue muy claro con respecto a una posible actitud más cómoda de lo normal en sus jugadores. «Si yo detecto eso en algún jugador, no jugará. Tenemos que ponernos el objetivo de disfrutar más de lo que hemos disfrutado hasta ahora. Teníamos un objetivo marcado por el club, hemos sido muy ambiciosos, nos hemos separado de esa situación, pero eso no significa que no queramos ganar», expresó.

El entrenador del FC Cartagena reiteró que, pese a tener más lejos el reto del play off, el equipo debe pensar únicamente en ganar el siguiente partido. «No hay que pensar más allá del siguiente partido y de conseguir los tres puntos después de tres derrotas. Eso nos tiene que doler y hacer que los jugadores saquen el orgullo y el carácter, por eso no entendería que no hubiera ambición por ganar el sábado», manifestó el técnico.

Reforzando su idea futbolística, Carrión explicó que su equipo siempre mirará hacia delante. «No sé lo que pasará de aquí al 29 de mayo, solo sé que el equipo está haciendo una buena temporada, aunque algo irregular, y solo tenemos que pensar en ganar el sábado y no más lejos. Lo que siempre pasará aquí mientras yo esté aquí es que siempre miramos hacia adelante y nunca hacia atrás», aseveró.

Luis Carrión también tuvo tiempo para acordarse del exjugador albinegro José Ángel Jurado. Tras su vuelta frustrada al Cartagena en el pasado mercado invernal, el entrenador ha puesto en valor su trabajo durante el pasado año logrando la permanencia con el equipo. «Es un chaval de diez, el año pasado trabajó a muerte y fue una pieza importante para la salvación. Estamos muy agradecidos a José porque estos jugadores son los que han llevado al Cartagena donde está ahora», afirmó.

Por último, el técnico catalán actualizó el parte de bajas del cuadro cartagenerista confirmando que tanto Alberto De la Bella como Álex Gallar estarán disponibles. «Ya están entrenando mejor y yo creo que van a llegar en condiciones. No sé si para todo el partido pero estarán con nosotros seguro», concluyó el entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión.

A cortar la mala racha albinegra

FC Cartagena y AD Alcorcón se enfrentan en el Cartagonova (Movistar LaLiga, 21.00 horas) persiguiendo el mismo fin con objetivos totalmente diferentes. Después de tres derrotas consecutivas, los albinegros necesitan volver a ganar para apurar sus opciones de alcanzar el play off y terminar la temporada lo más arriba posible. Los madrileños, en la cuerda floja, necesitan la victoria para mantener la esperanza en la salvación. El templo albinegro dictará sentencia entre albinegros y amarillos en la noche de mañana.

Los chicos de Luis Carrión, con la baja de Antonio Luna, la duda de Yann Bodiger y la recuperación de los lesionados Alberto De la Bella y Gallar, y los sancionados Dauda, Tejera y Gastón Silva, buscan una victoria que se ha resistido durante tres semanas ante Sporting, Oviedo y Lugo. El Cartagena mostró ante Sporting y Lugo las carencias que ha arrastrado el equipo fuera de casa durante toda la temporada. Ante el Oviedo, con más corazón que cabeza, los cartageneros no soportaron la presión de luchar por la sexta posición y terminaron con ocho hombres y desquiciados a pesar de pelear en todo momento el partido. El apoyo de la afición albinegra volverá a ser clave en una noche que puede certificar el descenso del Alcorcón.

Los de Fran Fernández -tercer entrenador amarillo de la temporada- podrían descender matemáticamente no ganar en Cartagena y vencer el Málaga su encuentro de esta jornada. Con tan solo veintidos puntos, el equipo alfarero puede convertirse en el primer descendido del fútbol profesional español después de haber cosechado únicamente cuatro victorias y diez empates en toda la temporada. No obstante, los últimos cinco encuentros de los madrileños con dos victorias, dos empates y una única derrota, han mantenido viva la llama de la permanencia.

El partido entre madrileños y cartageneros puede significar el triunfo de la fé ante un destino casi inevitable o el soplo final a una languideciente llama amarilla que certifique el descenso del Alcorcón a Primera RFEF.