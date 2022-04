Se estrecha la lucha para el UCAM

Lo intentó. Estuvo cerca cuando se adelantó en el marcador en el inicio del último cuarto, pero el UCAM Murcia CB no pudo superar ayer al Baskonia (93-83). El equipo vitoriano salió airoso en un duelo clave de la lucha por el play off y adelanta a los universitarios en la clasificación, además de meterse también en el bolsillo el ‘average’ en caso de un posible empate. La lucha se aprieta, pero el UCAM se mantiene en los puestos de privilegio. El conjunto de Sito Alonso cerrará la jornada en la octava posición sabiendo que conseguir un billete para las eliminatorias será igual o más caro que el de hace unos meses le hizo llegar hasta Granada. Ayer plantó cara en el Buesa Arena en un partido en el que no se mostró cómodo prácticamente en ningún momento, pero eso no fue un impedimento para tener que forzar a su rival hasta el límite para llevarse el triunfo.

El acierto de Fontecchio, con siete triples convertidos que le dispararon hasta los 27 puntos, Baldwin (21 puntos) y Enoch (22 puntos) marcaron la diferencia de un Baskonia que exprimió hasta la última gota a su quinteto inicial para llevarse la victoria frente al UCAM Murcia. Y es que, sus cinco integrantes, superaron ayer la media hora en pista al comprobar Neven Spahija la vulnerabilidad de su equipo con las rotaciones frente a los universitarios. James Webb, máximo anotador del UCAM con 18 puntos, y McFadden, con 16, sostuvieron al equipo murciano desde el triple en varias fases decisivas y después de un primer cuarto en el que costó abrir la lata desde el perímetro. Aún así, el equipo universitario tuvo opciones en el tramo final del encuentro pese a las constantes dificultades, pero el Baskonia se llevó el arreón final hasta sellar el triunfo en su casa. Arrancó con buen pie al firmar un parcial de salida de 2-6. Con un arranque dinámico y con la anotación repartida, el conjunto universitario fue encontrándose poco a poco pese a los problemas que le planteaba el Baskonia desde bien pronto. El conjunto vitoriano consiguió ponerse por delante en el marcador, y a partir de ahí se produjo un intercambio de canastas que llevó al 13-13 después de que Spahija solicitase tiempo muerto. El UCAM, pese a su falta de acierto en el triple, movía bien el balón para encontrar la mejor vía de anotación y volvió a ponerse por delante con otra canasta de Lima (13-15). Baldwin empezó a meter en apuros a la defensa del equipo murciano y las alarmas saltaron con el 19-19 después de una mala caída de Augusto Lima cuando buscaba un rebote ofensivo. Por suerte, el pívot pudo incorporarse por su propio pie y McFadden cerró el primer cuarto con un triple, el primero del UCAM en este cuarto (1/7), sobre la bocina (23-22). El inicio del segundo cuarto tampoco fue bueno. Fontecchio no perdonó desde la línea de tres en segunda oportunidad, tras atrapar un rebote ofensivo, y los colegiados señalaron una técnica sobre Sito Alonso al protestar una falta en ataque de Raodivc (28-22). Cate frenó al cuadro vitoriano con un triple para acercar de nuevo al UCAM, y otro lanzamiento de tres lejanísimo de McFadden equilibró de nuevo la balanza (30-28). El equipo de Sito Alonso reaccionó de la mejor forma a los contratiempos, y con un mate de Cate y otro triple de Bellas logró ponerse de nuevo por delante en el marcador (32-33). McFadden convirtió su cuarto triple consecutivo, tras un robo de Bellas, y el equipo murciano mostró sus mejores minutos hasta entonces ante el bajón del Baskonia con las rotaciones. Un parcial de 7-0, con Fontecchio y Enoch de protagonistas, obligó a pedir tiempo muerto a Sito Alonso (41-39). Czerapowicz no falló desde el perímetro nada más regresar la acción a la pista, y a dos minutos para el descanso la igualdad era máxima (43-42). Sin embargo, en el arreón final de la primera parte, fue el Baskonia el que se llevó el partido hacia su lado gracias a un acertado Fontecchio que cerró el cuarto con otro triple sobre la bocina (49-47). En la segunda mitad el Baskonia ya sabía que tenía que exprimir la fórmula de su quinteto inicial para superar a su rival. Y el UCAM era consciente de que tenía que saber moverse entre la incomodidad y el sufrimiento para llevarse el partido. El ritmo fue frenético en la anotación. El UCAM consiguió mantenerse cerca gracias a Augusto Lima, tanto anotando como asistiendo a Webb, pero fue el Baskonia el que tomó ventaja al estar mucho más acertado (58-49). Fue entonces cuando los universitarios encadenaron varios ataques fallidos y el cuadro vitoriano logró una ventaja de diez puntos con el 60-50, que obligó al técnico universitario a solicitar tiempo muerto. El UCAM, pese a que tan solo pudo rebajar tres puntos, empezó a mostrar mejores sensaciones en este cuarto, por lo que fue Spahija el que paró entonces el partido (60-53). Pese a no sentirse nada cómodo, a pesar de la mejoría, el equipo murciano mejoró en el rebote durante este tramo y logró acercarse en el marcador antes de encarar la fase decisiva (64-59). El guion no pudo comenzar mejor, cuando un parcial de 0-6 liderado por James Webb colocaba al UCAM por delante (64-65). Pero el Baskonia empezó a verle las orejas al lobo, y cortó rápidamente esa reacción. Apareció Peters, que se unió al tridente local, y el equipo de Sito Alonso volvió a toparse sucesivamente con el aro hasta encajar un parcial de 11-3 que complicó las cosas (75-68). Aún así, los de Sito Alonso llegaron a acercarse de nuevo al marcador con el 85-80 tras una canasta de Radovic a dos minutos del final. Pero volvió a aparecer Baldwin para sentenciar y enterrar las pocas opciones que le quedaban al UCAM de llevarse el triunfo en el Buesa Arena (93-83). «Debemos ser profesionales y aceptar las cosas que pasan alrededor» Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, lamentó que su equipo «comenzara un poco flojo, un hecho que nos ha condicionado, porque cuando hemos querido empezar a jugar con nuestra energía habitual», indicó, aunque se mostró orgullos «del trabajo que hemos hecho porque el Baskonia ha jugado un gran partido y Fontecchio (27 puntos y 7 de 12 en triples) también. Me sabe mal porque veníamos con la intención de ganar el partido, pero a nivel de porcentaje han estado muchísimo mejor que nosotros». Los acontecimientos vividos en los últimos días, por la polémica con Sadiel Rojas desde el Gran Canaria, no fue un motivo para Sito Alonso: «La verdad es que no es fácil salir concentrado con las cosas que han rodeado al equipo en las últimas horas, pero no lo he visto especialmente descentrado. De hecho, hemos estado siete arriba en el segundo cuarto y hemos vuelto varias veces. El equipo tiene un gen competitivo y prueba de ello es que hoy no era fácil jugar. Y en el caso de Sadiel Rojas, ha jugado un buen partido. Hay que prepararse para los seis partidos que quedan, pero tenemos que ser profesionales y aceptar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Llevamos un 90% del año entre los ocho primeros y ahí queremos seguir», concluyó.