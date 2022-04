Lo ha intentado, pero el UCAM Murcia CB no ha podido salir victorioso de su visita al Buesa Arena y la lucha por el play off de la Liga Endesa se aprieta todavía más al caer ante un rival directo como el Baskonia (93-83). El conjunto universitario plantó cara a los de Spahija, mucho más acertados durante todo el encuentro, y también perdió el 'basketaverage' frente al cuadro vitoriano tras vencer por un punto de diferencia en el encuentro de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes. Con este resultado, el UCAM mantiene su hueco en la zona de privilegio de la clasificación, al ocupar la octava plaza, pero es superado por el Baskonia, por una victoria más de diferencia. Los siete triples de Fontecchio (27 puntos) y las acciones de Baldwin y Enoch, con 22 puntos cada uno, lideraron a un Baskonia que se apoyó en su quinteto inicial, superando sus integrantes la media hora de juego, para vencer a un UCAM Murcia que no se mostró cómodo en casi ninguna fase del choque y que sufrió algo más de lo habitual en el rebote. James Webb, con 18 puntos, fue el más destacado por parte de los universitarios. El equipo murciano se medirá este domingo al BAXI Manresa en el Nou Congost (20.00 horas, Movistar +) en otro duelo clave en la lucha por acceder a las eliminatorias.

Primer cuarto El UCAM Murcia arrancó con buen pie al firmar un parcial de salida de 2-6 en el Buesa Arena. Con un arranque dinámico y con la anotación repartida, el conjunto universitario fue encontrándose poco a poco pese a los problemas que le planteaba el Baskonia. El conjunto vitoriano consiguió ponerse por delante en el marcador con un triple de Fontecchio y una canasta de Giedraitis, y a partir de ahí se produjo un intercambio de canasta que llevó al 13-13 después de que Spahija solicitase tiempo muerto. El UCAM, pese a su falta de acierto en el triple, movía bien el balón para encontrar la mejor vía de anotación y volvió a ponerse por delante con otra canasta de Lima (13-15). Baldwin empezó a meter en apuros a la defensa del equipo murciano y las alarmas saltaron con el 19-19 después de una mala caída de Augusto Lima cuando buscaba un rebote ofensivo. Por suerte, el pívot pudo incorporarse por su propio pie y McFadden cerró el primer cuarto con un triple, el primero del UCAM en este cuarto (1/7), sobre la bocina (23-22). 🎩 @AugustoLima7 también sabe asistir.

¡Qué bien vio a @WassupWebb!



📺 @MovistarBasket #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/D8MtPxcjX5 — Liga Endesa (@ACBCOM) 13 de abril de 2022 Segundo cuarto El inicio del segundo cuarto no fue bueno para el UCAM Murcia. Fontecchio no perdonó desde la línea de tres en segunda oportunidad tras atrapar un rebote ofensivo y los colegiados señalaron una técnica sobre Sito Alonso al protestar una falta en ataque de Raodivc (28-22). Cate frenó el arreón del cuadro vitoriano con un triple para acercar de nuevo al UCAM y otro lanzamiento de tres lejanísimo de McFadden equilibró de nuevo la balanza (30-28). El equipo de Sito Alonso reaccionó de la mejor forma a los contratiempos, y con un mate de Cate y otro triple de Bellas logró ponerse de nuevo por delante en el marcador (32-33). McFadden convirtió su cuarto triple consecutivo tras un robo de Bellas y el equipo murciano mostró sus mejores minutos hasta entonces en el Buesa Arena ante el bajón del Baskonia. Dos visitas consecutivas al tiro libre de Enoch recortaron distancias para los locales y un triple de Fontecchio obligó a pedir tiempo muerto a Sito Alonso tras encajar un 7-0 de parcial que daba la vuelta a la situación (41-39). Czerapowicz no falló desde el perímetro nada más regresar la acción a la pista, y a dos minutos para el descanso la igualdad era máxima (43-42). En el arreón final de la primera parte, fue el Baskonia el que se llevó el partido hacia su lado gracias a un acertado Fontecchio que cerró el cuarto con un triple sobre la bocina (49-47). 📊 ¡Descanso! | #LigaEndesa



4⃣9⃣ Bitci @Baskonia

4⃣7⃣ @UCAMMurcia #LigaEndesa pic.twitter.com/lWHz14q7Yn — Liga Endesa (@ACBCOM) 13 de abril de 2022 Tercer cuarto La segunda mitad se inició con un ritmo frenético en la anotación. El UCAM consiguió mantenerse cerca gracias a Augusto Lima, tanto anotando como asistiendo a Webb, pero fue el Baskonia el que tomó ventaja al estar mucho más acertado (58-49). El equipo de Sito Alonso no estuvo acertado en tres ataques consecutivos en los que no encontró el aro y el cuadro vitoriano logró una ventaja de diez puntos con el 60-50, que obligó al técnico universitario a solicitar tiempo muerto. El UCAM, pese a que tan solo pudo rebajar tres puntos, empezó a mostrar mejores sensaciones en este cuarto, por lo que fue Spahija el que paró entonces el partido (60-53). El equipo murciano perdió entonces a Sadiel Rojas, malherido por un golpe fortuito con su compañero, y a tres minutos para finalizar el cuarto seguía sin sentirse del todo cómodo en el partido. Todavía así, el UCAM mejoró en el rebote durante este tramo y logró acercarse en el marcador antes de encarar la fase decisiva (64-59). ⛔️ No delante de @AugustoLima7. ¡Taponazo!



📺 @MovistarBasket #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/5UjdeVJVFd — Liga Endesa (@ACBCOM) 13 de abril de 2022 Último cuarto El UCAM empezó el último cuarto con un parcial de 0-6 que le metió de lleno en la lucha por la victoria. Los dos triples consecutivos de James Webb pusieron al equipo universitario por delante en el partido (64-65), pero el Baskonia volvió a reaccionar con Peters y Fontecchio para volver a tomar distancias, pese a que McFadden volvió a convertir desde el perímetro (73-68). El UCAM contó con opciones de recortar con los intentos de McFadden, Taylor y Bellas. Pero no estuvo acertado cara al aro. A cinco minutos del final Sito Alonso tuvo que solicitar tiempo muerto tras encajar un parcial de 11-3 y en el que pidió mucha más presión a sus jugadores para crear problemas al Baskonia (75-68). McFadden se sacó de la chistera un triple con tiro adicional que acercó al UCAM cuando peor lo estaba pasando, al colocarse a tan solo cinco puntos de distancia (77-72). Sin embargo, la contestación de Peters desde el triple, tras cazar un rebote ofensivo el Baskonia, dejó en una mejor posición al cuadro vitoriano para los últimos minutos (80-72). Fontecchio, con su séptimo triple del partido, volvió a romper cualquier esperanza del equipo murciano por llevarse la victoria del Buesa Arena, aunque todavía restaban dos minutos tras una canasta de Radovic (85-80). Baldwin encontró espacio y no falló tras el tiempo muerto solicitado por Spahija, y en la siguiente jugada cerró el partido tras dos tiros libres errados por Radovic. En el último minuto, el Baskonia jugó con el reloj y certificó su triunfo que aprieta ahora todavía más la lucha por el play off (93-83).