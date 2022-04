Con el tercer puesto en mente

Queda poco más de un mes para que finalice la temporada regular de Segunda RFEF. Con la mayoría de equipos ya con un objetivo definitivo, es el momento de hacer cuentas y mirar hacia los otros cuatro grupos de la novedosa categoría de la Real Federación Española de Fútbol.

A falta de cinco jornadas para que acabe la competición regular, el Real Murcia ha hecho los deberes momentáneamente y se encuentra en una posición cómoda en la clasificación. Los granas son cuartos en la tabla con 48 puntos, cuatro más que el Eldense, que es el perseguidor más inmediato fuera del play off. Está cumpliendo el objetivo marcado a principios de temporada el Real Murcia pese a que solo ha podido ganar uno de los tres partidos clave que ha disputado en las últimas semanas. Su semana se salda con una derrota ante La Nucía, un empate ante el Hércules y una victoria ante Eldense.

Tras haber superado ese ‘rally’ de encuentros, la situación del Real Murcia se ha quedado bastante definida para lo que queda de temporada. Las dos primeras plazas parecen inalcanzables, ya que tanto Intercity como La Nucía no bajan una marcha y ya han tomado demasiada ventaja con todos sus perseguidores. A falta de 15 puntos en juego, aventajan al Real Murcia en once y ocho, respectivamente. Esa distancia, junto a las rachas de los dos equipos, hacen que sea casi imposible optar a esas dos posiciones.

Solo le queda al Real Murcia mirar hacia el tercer puesto. Una posición que pertenece al Hércules y que tras el empate entre los dos de la pasada jornada sigue al rojo vivo. El Hércules tan solo aventaja a los granas en un punto, y aunque también tiene el average ganado, no es descabellado que se produja algún pinchazo de aquí al final de temporada regular.

La tercera posición parecería no conllevar mucha importancia, pues al final, es una posición que da derecho al play off, al igual que la segunda, la cuarta o la quinta. Pero ni mucho menos es lo mismo quedar segundo que quinto, o tercero que cuarto, pues cuanto más arriba se termine en la clasificación, más facilidad habrá para que te toque un rival más asequible. En el play off de ascenso a Primera RFEF, los segundos se enfrentarán a los quintos y los terceros a los cuartos, evitando en la medida de lo posible enfrentamientos del mismo grupo.

En el resto de grupos de la Segunda RFEF, hay puestos que ya están muy definidos. En el Grupo I, Pontevedra, Unión Adarve y Navalcarnero tienen casi las tres primeras posiciones aseguradas. Las últimas dos posiciones aún están en juego entre varios equipos. En el II, Osasuna B y Sestao River lucharán por el liderato. En el III, el Teruel sería ahora mismo el rival del Real Murcia, aunque todas las posiciones están abiertas aún. En el Grupo IV, el Córdoba ha arrasado y será primero, con el Cacereño segundo, y Mérida, Ceuta, Montijo, Villanovense, Vélez y Coria, lucharán por las tres plazas restantes presumiblemente. Aún está todo muy apretado en la Segunda RFEF, en la que habrá diez ascensos, pero lo que está claro es que cuanto más arriba quedes, más posibilidades tendrá el Real Murcia de retornar al tercer escalón del fútbol nacional.

Entradas a tres euros para atraer a la máxima afición

El Real Murcia quiere el calor de toda la afición posible en el partido ante el Calvo Sotelo Puertollano (18.00, Footters), por lo que ha decidido sacar una promoción para intentar reunir a los máximos aficionados posibles en el tramo decisivo de la liga. El club grana ha anunciado una promoción para abonados, en la que cada uno podrá retirar todas las entradas que quiera por tres euros cada una en el Fondo Sur, en el Fondo Norte y en la Tribunal Lateral. En la Preferente, el precio será de cinco euros. Los aficionados podrán comprarlas en web o en la tienda del estadio.