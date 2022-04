El play off, tan cerca y tan lejos

Dentro de un mes se conocerán los ocho equipos que jugarán esta temporada los play off de la Liga Endesa. Con seis equipos ya virtualmente clasificados, solo quedan dos plazas en juego, con el UCAM Murcia CB entre los candidatos. Para los universitarios las eliminatorias por el título están cerca, pero también lejos. Necesita tres victorias más para garantizarlo. Nunca antes en su historia, ni siquiera en la única temporada donde ha luchado por el título, el club murciano había tenido tan próximo ese objetivo a estas alturas del curso.

Los seis duelos directos entre implicados serán clave para la clasificación final

Esta semana, en la que se celebran dos partidos, se pueden quedar más definidas las posiciones porque en la doble jornada se disputarán dos de los seis duelos directos que restan entre equipos implicados: Baskonia-UCAM y Gran Canaria Bilbao. Los pros y contras del calendario final para cada uno de los implicados son los siguientes:

UCAM Murcia. Los murcianos tienen ganado el average a Gran Canaria y Breogán, además de contar con 15 victorias y estar en la ‘pole’ particular de esta carrera. En contra, que solo juegan tres partidos en casa y los tres próximos son fuera en Vitoria, Manresa y Bilbao.

Bitci Baskonia. Los vitorianos disputarán cinco partidos en casa por solo dos fuera, en las pistas de Unicaja y Tenerife. Además, si ganan por más de un punto mañana miércoles al UCAM, también tendrán ganado el average.

Gran Canaria. Tiene ganado el average al Baskonia por un solo punto y tendrá cinco encuentros en su pabellón, por donde tienen que pasar Real Madrid y Valencia. Además, tres duelos en casa serán directos: Bilbao, Breogán y Unicaja. Y fuera, ante Obradoiro y Betis.

Breogán. Ha bajado su rendimiento el conjunto de Lugo tras la Copa. Ahora está con 13 victorias y tiene que visitar al Real Madrid y recibir al Barça, además del Unicaja en la última jornada. Tiene cuatro partidos en casa y tres fuera.

Unicaja. El conjunto de Ibon Navarro lo tiene aún más difícil al contar con solo 12 victorias. Necesita ganar seis de siete encuentros y se enfrenta en elt ramo final a Barça, Tenerife, Joventut, Baskonia y Manresa. Al UCAM Murcia le tiene ganado el average.

Surne Bilbao. También con 12 victorias, se encuentra en la misma situación que el Unicaja. Además, su calendario es complicado, con enfrentamientos en casa ante Real Madrid, UCAM, Tenerife y Betis; y fuera frente a Gran Canaria, Zaragoza, Barça y Betis. Además, tiene perdido el average con el Baskonia y un -5 ahora mismo con el UCAM a falta de resolver el partido de la seguna vuelta.

Slaughter carga contra Rojas: "Espero que lo revisen y tomen las acciones necesarias"

El escolta del Gran Canaria AJ Slaughter cargó a través de su cuenta personal en Twitter contra el capitán del UCAMMurcia, Sadiel Rojas, por la acción en el tercer cuarto por la que tuvo que ser atendido. Ante tal acción, Slaughter publicó a través de sus redes sociales una captura de la jugada en la que añadía un mensaje en clara muestra de enfado: «Después de ver la repetición y conociendo la reputación de este jugador me cabrea muchísimo que esto no fuera expulsión». La acción fue revisada por el trío arbitral, pero no consideraron que fuera una falta flagrante como para expulsar al dominicano. Señalaron técnica y concedieron tiros libres al Gran Canaria mientras Slaughter se marchaba a la enfermería conmocionado y acompañado por los médicos del UCAM Murcia, Juan José Martínez Navarro y Santiago Godoy. «Espero que lo revisen y tomen las acciones necesarias porque no hay cabida para jugadores y entrenadores que piensen que esto está bien», apuntó el estadounidense, quien juega desde hace unas semanas con una protección al sufrir fractura de los huesos nasales por un codazo de un compañero en un entrenamiento.