El Cartagena cae en la clasificación

El FC Cartagena no se quiere despedir aún del bonito sueño del play off, no obstante, los resultados mandan y en ese apartado no está sabiendo responder el conjunto de Luis Carrión. Desde que pisaron por última vez los puestos de promoción, los albinegros han entrado en una vorágine de malos resultados -a excepción de algunos momentos de brillantez- afectados por el nerviosismo del tramo determinante de liga. Tras perder en Lugo, los resultados de la jornada tampoco ayudaron a los cartageneros y han hecho caer a los del Cartagonova hasta la decimotercera plaza, su peor posición desde la octava jornada.

Con una buena primera vuelta que colocó al FC Cartagena en una situación clasificatoria privilegiada y con el objetivo de la permanencia muy cerca, el FC Cartagena se lanzó a la guerra por el play off. Tres victorias más -ante Almería, Real B y Fuenlabrada- nada más comenzar la segunda mitad de la temporada colocaron sexto al equipo con 39 puntos y la ilusión entre la afición se hizo patente. Sin embargo, todo lo logrado hasta la vigesimoquinta jornada se diluyó entre los dedos de los cartageneros en los diez partidos siguientes, que le han dejado en una desoladora decimotercera posición. Siete derrotas y solo siete puntos con dos victorias y un empate no son suficientes para pelear un objetivo mayor. Girona, Oviedo, Las Palmas, Huesca, Ibiza, Zaragoza y Burgos se han ‘colado’ entre el Cartagena y la sexta posición aprovechando el bajón albinegro mientras que el Mirandés también aguarda empatado a puntos con los de Carrión. La mala situación clasificatoria se ha agravado con las últimas tres derrotas consecutivas ante Sporting, Oviedo y Lugo, ya que el equipo ha pasado de seguir en la pelea con la séptima posición a olvidarse prácticamente del play off con la actual decimotercera plaza. En las últimas diez jornadas, los albinegros han descendido desde la sexta hasta la decimotercera posición Los resultados de los competidores respetaron las opciones del Cartagena en su mala racha de tres derrotas en las jornadas 26, 27 y 28, pero no ha corrido la misma suerte esta última vez el conjunto de la trimilenaria. La jornada 35 ha propiciado los peores resultados para el Cartagena después de perder en Lugo con las victorias de Las Palmas, Huesca, Zaragoza, Ibiza y Oviedo, todos sus competidores por la promoción, por lo que ha caído posiciones en la tabla. Por otro lado, el descenso es una posibilidad impensable dada la ventaja que tiene el conjunto albinegro con los cuatro puestos de abajo. Alcorcón, Fuenlabrada, Real Sociedad B y Amorebieta han ocupado las cuatro últimas posiciones casi durante todo el año debido a su incapacidad de sumar puntos regularmente y los de Luis Carrión miran el descenso desde lejos. A quince puntos del Amorebieta con 21 en juego parece muy improbable que el Cartagena pase apuros de aquí a final de año a pesar de su mal momento de resultados. Pese a la dificultad de volver a la zona alta, el Cartagena debe poner su mira en terminar la temporada lo más arriba posible, ya que una cantidad de ingresos importante depende de la posición final del equipo en la tabla. Según una estimación de Roberto Bayón, periodista especializado en datos económicos, la diferencia entre quedar en el sexto lugar o el decimotercero está cerca del millón de euros. De no luchar por la promoción, los futbolistas albinegros tendrán que arrimar el hombro por los intereses del club a pesar de quedar sin objetivos deportivos. Con el tercer presupuesto más bajo de la categoría, la confección de la plantilla del año que viene se puede ver muy afectada según la posición en la tabla. El partido ante la Ponferradina ya tiene fecha y hora LaLiga ha hecho oficial el horario de la trigesimoctava jornada de Segunda División en la que el FC Cartagena se enfrentará a la SD Ponferradina en El Toralín. El domingo 1 de mayo a las 18.15 tendrá lugar el choque entre leoneses y cartageneros, que podrá seguirse por Movistar LaLiga. A cuatro jornadas para finalizar la competición doméstica y según los resultados de las siguientes tres jornadas, el encuentro de El Toralín puede ser de vital importancia para ambos conjuntos, pese a que los albinegros tienen muy complicado luchar por el play off. El club promociona el choque ante el Alcorcón El FC Cartagena ha vuelto a anunciar una promoción en las entradas que lleva efectuando desde hace algunas jornadas en los encuentros de casa. Ante el Real Zaragoza, el Real Oviedo y ahora frente a la AD Alcorcón, el club cartagenero ha abaratado el precio de las entradas con la misma oferta. Para el encuentro del próximo sábado en el Cartagonova, los abonados -que entrarán gratis con su carnet- podrán retirar hasta un máximo de diez entradas para acompañantes no abonados en todo el estadio exceptuando la tribuna alta. Para retirar estas entradas, los abonados deben presentar su carnet en las oficinas. Con este método, el club pretende realizar un ‘efecto llamada’ a los aficionados que no están abonados al equipo y mejorar la asistencia de partidos que no tienen tanto tirón como los que generan los grandes e históricos equipos de Segunda División. Además, para aquellos aficionados que no sean abonados y tampoco tengan la posibilidad de que un abonado compre sus entradas a precio reducido, las entradas para el publico general también serán más baratas y pasarán de los 20 euros habituales a 10 euros en todo el campo y 5 para niños de hasta 14 años. El partido frente al Alcorcón a las 21.00 de la noche será cuando el club estrene la mejora lumínica realizada en el estadio, lo que añade interés al choque de la trigesimosexta jornada de LaLiga Smartbank.