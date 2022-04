El UCAM Murcia más consistente se agarra al play off

Si el UCAM Murcia CB acaba disputando esta temporada el play off de la Liga Endesa por segunda vez en su historia será por méritos propios. Nada de carambolas ni de una racha de victorias en el desenlace de la temporada. El conjunto universitario está ganándose en la pista, día a día, el derecho de completar la mejor temporada de su historia. No está fallando cuando sus posibilidades pasan por el Palacio de los Deportes, y a falta de siete partidos para el final del curso, se aferra a los posiciones de privilegio de la Liga Endesa. Ya superó hace un mes a un rival directo en una de estas ‘finales’ por acabar entre los ocho primeros, y ayer tampoco falló ante el Gran Canaria (86-75).

En otra exhibición de madurez y solidez, el equipo de Sito Alonso se impuso a otro rival directo para abrir un hueco en la clasificación de una victoria de diferencia más el ‘basketaverage’. Un pequeño colchón que servirá de impulso y confianza a un equipo que se medirá este miércoles a otro rival directo y de envergadura como es el Baskonia para unos días más tarde enfrentarse también al BAXI Manresa -quinto clasificado- en el Nou Congost.

Dos encuentros que pueden servir como lanzadera hacia las eliminatorias o complicar un poco más el camino. No obstante, si el UCAM Murcia mantiene la línea de sus últimas actuaciones, no debe estar demasiado nervioso. Porque la templanza mostrada ayer por Tomás Bellas, la nueva gestión de minutos de Lima en pista o la frialdad de McFadden enriquecieron ayer a los argumentos ya conocidos por el UCAM Murcia para sacar adelante sus partidos. El base fue determinante durante toda su estancia en pista, siendo clave tanto en defensa como en ataque con 15 puntos, 3 asistencias y 4 rebotes. Su regreso en el último cuarto fue factor diferencial para superar al Gran Canaria, antes de que Radovic, siendo clave en defensa, y Thad McFadden dinamitasen el encuentro a tres minutos del final. El conjunto murciano, con dos triples consecutivos del escolta, obtuvo un ventaja de 12 puntos a falta de tres minutos para la conclusión. Solo tuvo que saber gestionar esa ventaja para que la victoria no se escapase, y ahí entró de nuevo en juego el base madrileño con su lectura tras haber marcado también diferencias en la primera parte.

Una primera mitad que arrancó con con un parcial de salida de 10-4 que permitió al UCAM mandar en el inicio. Con la anotación repartaida y controlando a Pustovyi en la zona, el equipo universitario logró imponer su ritmo durante estos primeros compases (15-6). El Gran Canaria reaccionó con un parcial de 0-5 tras un triple de Brussino, y otro triple del alero del Gran Canaria acercó todavía más al cuadro visitante. Pero McFadden pudo dar oxígeno al UCAM desde el tiro libre a falta de un minuto y medio para finalizar el cuarto (20-16). Un nuevo triple de Brussino parecía complicar las cosas al término de los primeros diez minutos, pero el equipo universitario dio un arreón final para cerrar este cuarto con el 25-22.

Al UCAM le costó arrancar en el inicio del segundo cuarto y el Gran Canaria igualó de nuevo el marcador con un triple de Chery (25-25). Hasta dos minutos y medio estuvo el equipo murciano sin anotar cuando apareció Bellas desde el triple, pero Brussino se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa de los de Sito Alonso (28-29). El técnico universitario apostó por Bellas y Taylor en pista para controlar a Albicy, aunque el UCAM sufría con los hombres altos como Shurna o Salvó. No obstante, supo salir airoso de esta primera ‘crisis’ en el partido y un nuevo triple de Bellas apagó las dudas para abrir de nuevo una pequeña brecha (38-32). Fue la reacción que necesitaba el UCAM para acabar con buen sabor la primera parte (42-36).

La segunda mitad tuvo un arranque intenso, con el Gran Canaria intentando ahogar al juego del UCAM y obligándole a atacar en estático. Sin embargo, el equipo universitario supo leer bien el partido durante este tramo (48-43). Brussino continuaba intratable en el triple y no falló desde la esquina con su quinto lanzamiento consecutivo, pero Rojas logró neutralizarlo con una canasta y tiro adicional. Los colegiados revisaron esa acción, en la que Slaughter se marchó dolorido a vestuarios, y señalaron antideportiva sobre el capitán del UCAM, siendo su cuarta falta (51-50). Al equipo murciano se le empezó a atragantar el partido de nuevo, y un reverso de Shurna adelantó al Gran Canaria (51-52). Sin embargo, un triple de Davis y una gran acción defensiva después permitieron al UCAM adelantarse de nuevo en el marcador tras otro arreón del Gran Canaria (64-62).

El arranque del último cuarto volvió a ser muy trabado para ambos equipos, aunque el UCAM supo salir de nuevo airoso (66-62). Sito Alonso agotó su primer tiempo muerto y McFadden logró desatascar por fin al UCAM para darle una importante renta en el tramo final (71-66). El equipo universitario encontró en la defensa a su mejor arma para frenar al Gran Canaria hasta que McFadden hizo estallar el Palacio. Dos triples consecutivos del escolta, el segundo de ellos tras un contragolpe y frenarse en la línea, dinamitó el encuentro a tres minutos del final y colocó el 78-66 en el marcador, dando una ventaja de +12 para los universitarios en el tramo final. A partir de ahí, el UCAM supo controlar su ventaja hasta poder llevarse el triunfo (86-75).

Willy Villar se queja en Twitter de la falta antideportiva de Rojas

Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria, criticó ayer en Twitter la acción de Sadiel Rojas con AJ Slaughter en la que el jugador del UCAM fue sancionado con antideportiva. «Nadie se avergüenza, todo el mundo mira para el otro lado, que asco y pasará una desgracia y habrá responsables», escribió durante el partido en la conocida red social. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa, también contestó al tuit. «Incluso hay quien lo justifica», escribió el técnico, quien se enfrentará el domingo al UCAM Murcia.