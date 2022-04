Sito Alonso: "No tenemos que tener miedo a nada"

El UCAM Murcia CB conquistó ayer una victoria importantísima de cara a conseguir su objetivo de disputar por segunda vez en su historia el play off de la Liga Endesa. El conjunto universitario se impuso en el Palacio (86-75) a un rival directo en la clasificación, que ahora tiene a un triunfo de distancia y con el ‘basketaverage’ ganado. Sin embargo, el UCAM todavía no tiene nada hecho y tiene que seguir trabajando en los siete encuentros que restan para poder mantener una posición en la que lleva instalado todo el grueso del calendario. «Hay que disfrutar, la gente está disfrutando mucho. Los aficionados han ayudado animando y la gente está por la labor de conseguir las cosas juntos. Creo que estar ahí tanto tiempo es algo que no se ha vivido nunca, y hay que aprovecharlo. Hay que ir con el pecho al descubierto y no tener miedo a nada. Pero sabiendo que no podemos perder la humildad ni el respeto a la hora de jugar, porque si lo hacemos se notarán nuestras deficiencias. Hay que aprovechar e intentar llegar hasta el final en esa posición, que por esfuerzo no sea», comentó ayer Sito Alonso al término del choque.

«Lo que ha hecho el equipo tiene mucho mérito. Ha tenido la madurez de soportar diferentes golpes durante el partido por juego, acierto del rival, rebotes... eso es muy difícil. Por eso tiene más importancia a nivel de empaque, y nos viene muy bien para afrontar los tres próximos partidos (Baskonia, BAXI Manresa y Bilbao Basket), que son los que creo que van a marcar la línea de nuestro futuro en esta competición», añadió el entrenador universitario en su encuentro con los medios. Además, Sito Alonso también destacó las acciones defensivas de su equipo, especialmente las de Nemanja Radovic, antes de que McFadden dinamitase el marcador con sus triples. «Los últimos cinco minutos han sido clave en defensa, donde creo que hay que destacar a Radovic. Es verdad que luego McFadden ha estado increíble, pero la defensa ha sido lo que nos ha dado la victoriade una forma más cómoda de lo que ha parecido en verdad el partido», señaló el técnico. El conjunto universitario afrontará ahora tres encuentros consecutivos lejos de casa. El miércoles visitará el Buesa Arena para medirse al Baskonia (19.00 horas, Movistar +) y después visitará al BAXI Manresa y el Bilbao Basket. No será hasta el próximo 1 de mayo, domingo a las 17.00 horas, cuando dispute un partido como local en la ACB cuando recibirá al Obradoiro y siete días disputará su segundo encuentro consecutivo en casa ante el Joventut.