Simeone, Xavi y el fútbol que enamora

Ponga un Cholo en su vida, debió pensar Gil Marín hace una eternidad, para los tiempos del fútbol, cuando el Atleti peinaba frustraciones. Tampoco bajo su mando los colchoneros se han curado las pupas que secularmente les acompañan, pero, al menos, son de superior categoría.

Con Simeone, el Atlético de Madrid se ha asentado en la élite española y europea, aunque todavía persiga excelencia. La desmemoria futbolística hace que asomen agoreros pregonando el fin de su etapa, sobre todo en los medios, pero hay que distinguir entre espectáculo y competición.

Nadie niega que en estos diez largos años el Atleti lo compite todo hasta el final. La cumbre de la Liga y los cuartos de Champions son su hábitat natural desde que lo entrena el técnico mejor pagado del mundo. Y chirría tal realidad cuando se le compara con los mejores clubes continentales, pero no creo que el hijo de Jesús Gil tenga vocación ruinosa. Si le paga veinticuatro millones de euros al año es porque le hará ganar otros tantos como mínimo. Es la medida de un empresario con sus ejecutivos. Otra cosa es el espectáculo, aunque también este caprichoso asunto debe mirarse desde distintos colores, como decíamos.

El nuevo coliseo atlético se llena habitualmente porque los aficionados colchoneros no se aburren. Quieren ver ganar a su equipo y en esta larga etapa es su pan de cada jornada. La afición se transmite de generación en generación y los mayores recuerdan cuando su Atleti jugaba la liga de los segundones sin sitio en la mesa de los grandes. Ahora ocupa el lugar que le corresponde. Pocos atléticos atisban luz cuando imaginan la banda sin el agitador y enlutado técnico argentino. Los han conocido de todos los colores y, salvo el recordado Luis Aragonés, que era la quinta franja roja o el madroño de su escudo, nadie ha generado la ilusión colectiva del Cholo. Decir Atlético de Madrid en España y Europa supone que los poderosos se ajusten los machos porque les viene bufando por la puerta de los sustos el de las patas negras, que dicen los viejos taurinos ante las ganaderías legendarias. Esa es la divisa que Simeone ha impuesto a su Atlético y no hay espectáculo más atractivo para cualquier colchonero. Solo le falta una Champions para culminar su obra. Después será otro cantar y cogerá el olivo hacia retos más altos. Gil Marín lo sabe y aguarda con sabor agridulce ese adiós. La gloria deportiva y la economía serán la cara y cruz de la despedida cholista.

Xavi ha sido mano de santo para el Barça. El técnico a la fuerza, para el suertudo Laporta, ha logrado aunar las ansias de gloria culés en torno al mítico marchamo de la Masía; sello de identidad con el que vivieron sus mejores años. Es curioso, sin embargo, la paradoja de que demasiados barcelonistas no tengan especial cariño a Guardiola. Es más, incluso discuten el legado de Cruyff al respecto. Tal vez en ese sin sentido histórico resida el consiguiente nicho en el que albergan su frustración respecto al Real Madrid. Hasta el punto de que con ganarle en el Bernabéu han hecho la temporada. Y no me refiero solo a esta, sino que se hunde en la memoria del tiempo. Esa palmaria realidad les aleja de la grandeza exigible a un club de su categoría. Cualidad que sí se le reconoce allende el Nou Camp. Un año sin Liga o Champions debería ser el drama culé, y no perder o ganar contra los blancos, que a fin de cuentas aspiran a lo mismo. Ese debe ser su nivel, alejado del inmaduro tener permanentemente entre cejas al máximo rival. Despiojarse de tan acomplejado parásito sería la seña de identidad de un auténtico grande.

Cholo y Xavi, dos estilos para un destino: ganar. Dos caminos para la misma meta. Y dos técnicos en las antípodas tácticas. Aunque sea cuestión de gustos, conjugar el espectáculo con la competitividad solo lo han conseguido marcando época media docena larga de equipos: Brasil, Real Madrid, Milán, Holanda —aunque no ganara títulos—, Ajax, Barça y España. Con Bayern, Italia, Argentina, Alemania, Francia, Benfica, Inter y Liverpool a medio camino.

Esta semana decide Europa. Tuchel, Ancelotti, Guardiola, Simeone, Emery y Nagelsmann tienen la batuta. Klopp lo tiene hecho.

Ganar es el mejor espectáculo. Y si hay que hablar de estilos, el City-Liverpool fue un homenaje al fútbol que nadie discute. El que enamora.