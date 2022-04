Un Murcia siempre a remolque

Cuando en el colegio aparece algún niño que destaca en alguna modalidad deportiva, para que sus compañeros quieran enfrentarse a él, tiene que recurrir al famoso ‘te doy ventaja’. No solo ocurre en los patios de las escuelas. Seguro que han sido protagonistas de esta escena mientras disfrutan de un día en la piscina con sus hijos o cuando eran pequeños en alguna carrera en el parque con un amigo o un hermano menor.

A esa estrategia del ‘te doy ventaja’ se abonaría siempre el Real Murcia de Mario Simón. Y es que al Real Murcia se le da mejor verse con el agua al cuello que verse con el marcador a favor. El problema es que el equipo de Mario Simón no tiene tanta superioridad para salir siempre ganador en la batalla. Lo consiguió hace una semana frente al Eldense, cuando remontó el 1-0 encajado en el minuto 12; pero no lo logró ayer en Nueva Condomina, cuando se tuvo que conformar con sumar un punto en un duelo ante el Hércules que tuvo poco de clásico y mucho de mediocridad.

Solo un gol de penalti de Andrés Carrasco cuando el electrónico se acercaba al minuto 100 salvó a los murcianistas de un nuevo fracaso, cocinado ya en el minuto 4 cuando Minguélez puso el 0-1 en el marcador tras un grave desajuste de la zaga local.

Los alicantinos se adelantan en el minuto 4 y fallan una pena máxima en el 8

Y no solo le dio un gol de ventaja el Real Murcia al Hércules. Le permitió poner el 0-2 cuando el reloj no llegaba ni al minuto 8, pero Miguel Serna estuvo inspirado para detener la pena máxima lanzada por Borja Galán y evitar que los pitos y el runrún aparecieran entre unos aficionados que son pacientes pero no tontos.

La única suerte que tuvo ayer el Real Murcia es que el Hércules está instalado en la misma mediocridad que los murcianos. Solo hay que mirar la estrategia de los blanquiazules. Llegaron, aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron y se dedicaron a parar el juego y perder el tiempo.

Pero como no ha nacido nadie que pueda jugar con el reloj, los de Sergio Mora pagaron el creerse los más listos de la clase cuando menos lo esperaban, cuando el electrónico ya superaba el minuto 97 y cuando el Real Murcia bastante tenía con oler algún balón de los constantes que colgaban al área.

Se sentían ganadores en el Hércules y perdedores en Nueva Condomina, perdedores porque el Real Murcia es un equipo completamente desconectado en ataque. Es cierto que con la entrada de Santi Jara y Javi Saura, los granas mejoraron. Y que, tras tirar de nuevo 45 minutos a la basura, en esa segunda parte, el meta alicantino Adri López fue el mejor de los suyos, evitando primero un disparo de Zeidane y sacando después un cabezazo de Andrés Carrasco. Pero tienen tan poco gol los murcianistas, que, de no ser por el penalti, el empate no hubiera llegado ni aunque el partido hubiera durado cien años.

Pero en esta ocasión el colegiado, que ya unos minutos antes había decidido ignorar una falta sobre Mario Sánchez, decidió no mirar para otro lado y señaló una pena máxima que Andrés Carrasco no falló para subir al marcador el empate. Un empate que permitió a la afición marcharse a casa con la alegría momentánea del gol in extremis, pero que hoy se levantará con la sensación duradera de que este equipo lo va a tener muy difícil para jugarse la vida en un play off.

Rivales del nivel del Eldense, del Hércules o de La Nucía, contra estos se adelantaron en el marcador y acabaron derrotados, estarán en el teórico play off de ascenso a Primera RFEF, por eso, si atendemos estos tres partidos como simulacros de la fase de ascenso para la que se tiene que clasificar sí o sí el Real Murcia, el murcianismo no debería estar confiado 100% en las posibilidades de victoria de los suyos. Porque el Real Murcia es un equipo competitivo, que da guerra hasta el final, sin embargo el Real Murcia 2021-2022 no tiene el gen ganador que te hace mandar en los partidos, llevarlos donde te interesa y no dar ni un respiro al rival.

El Real Murcia 2021-2022, como se vio en Elda o ayer ante el Hércules, es un equipo que solo cuando la caga, es capaz de reaccionar, y en un play off con eliminatorias a partido único no vale cagarla por si te quedas fuera a las primeras de cambio.

Pero como para la fase de ascenso todavía queda algo más de un mes, sigamos con el Real Murcia-Hércules de ayer. Y es que lo mejor de la cita en Nueva Condomina no ocurrió sobre el césped, donde volvimos a confirmar que la Segunda RFEF es una categoría vulgar, en la que te puedes encontrar algún jugador al que reconocerás de otra etapa, pero que pronto comprenderás que si está en esta liga es porque está muy lejos de su mejor momento.

En un Real Murcia-Hércules decepcionante, en el que lo más destacado fue la asistencia de público, la noticia estuvo en la derrota matinal del Eldense y la goleada recibida por el Mar Menor en Puertollano. Y es que para eso se ha quedado el Real Murcia, que cada temporada que pasa se da cuenta de que el destino parece tenerle guardadas un sinfín de cartas perdedoras. Porque si el Real Murcia tiene hoy más posibilidades de jugar el play off no es por méritos propios, es por deméritos de otros.