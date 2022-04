Domingo grana entre palmas

El encuentro del Real Murcia y el Hércules estaba catalogado como partido de alto riesgo. Además, fue el choque con mejor entrada de la temporada, con 8.329 aficionados en Nueva Condomina a animar a su equipo pese a tener que pagar los abonados y la celebración de la Semana Santa, con procesión en las calles de la ciudad por el Domingo de Ramos. Durante los 45 minutos iniciales se vivió el típico pique entre las aficiones, rivales históricas, con algunos cánticos ofensivos de los locales hacia el conjunto alicantino y su afición, pero comentarios típicos de un partido de este calibre.

Lo más destacado del primer tiempo fue el homenaje del conjunto murciano a Horacio Abel Moyano, quien también militó en las filas del Hércules, y que realizó el saque de honor. Otro aspecto a destacar de la primera mitad fueron los pitos hacia el árbitro y los jugadores del Hércules, quienes perdían mucho tiempo en cada falta cometida sobre ellos, y el colegiado las consintió.

En la segunda parte las aficiones se relajaron, pero los pitos de los seguidores del Murcia no cesaron, sobre todo cuando el Hércules realizó un cambió, ya que en el tiempo de sustitución, el jugador alicantino perdió tiempo quitándose el brazalete de capitán y cediéndoselo a otro compañero, gesto que incendió a la grada de animación del Murcia. A partir del minuto 70 ambas aficiones comenzaron a animar con más intensidad. Los granas se dejaron la garganta para darle las fuerzas necesarias a su equipo para que buscasen el empate. Los seguidores alicantinos no pararon de festejar la ventaja de los suyos en el marcador durante todo el encuentro. El árbitro fue bastante criticado por parte de los murcianos por consentir las numerosas pérdidas de tiempo de los alicantinos, y sobre todo cuando no pitó un posible penalti sobre el Real Murcia. Pero esas pérdidas de tiempo provocaron el tanto del empate. En ese momento estalló de alegría el graderío cuando Carrasco anotó el penalti que le dio la victoria a los locales en el último minuto. La afición permaneció en el estadio celebrando el empate y animado a sus jugadores hasta bastantes minutos después de concluir un encuentro que deja en puestos de play off a los granas pese a ceder dos puntos en su estadio.