El derbi capitalino se resuelve con un empate que no convence

Rojinegros y universitarios firmaron tablas en el José Barnés (1-1) en un partido que comenzó comandado por el CAP Ciudad, dominador del esférico en las mayor parte del campo, aunque sin pólvora en ataque. La posesión del conjunto local, algo estéril, no pareció incomodar al UCAM Murcia B, que supo aprovechar su oportunidad.

Al borde del descanso, y cuando todo parecía indicar que el partido se marcharía a vestuarios con igualada, el filial universitario se encontró con el gol en una imprecisión entre Peke y Miguel, que dejaron el balón suelto para que Fran Martínez golpeara primero y pusiese el 0-1 en el marcador.

En el segundo tiempo, y con el CAP Ciudad de Murcia decidido a volcarse en ataque para intentar sacar al menos un punto, el control del balón se igualó. Las posesiones se sucedían para unos y otros, pero el peligro que llegaba a las áreas era prácticamente inexistente.

En los minutos finales del encuentro, el recién recuperado de lesión, Emilio, saltaba al césped del José Barnés para llevar a cabo una de esas jugadas con las que todo jugador sueña desde pequeño. Tras una buena colocación en el área tras un saque de esquina, Emilio lograba rematar al segundo palo para igualar el choque. En los minutos finales, la afición locales llevó a su equipo en volandas en busca de otro gol que certificase la remontada, pero el marcador ya no se movería, gracias en parte a la solidez mostrada por el filial universitario.

El empate, aunque no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos, pues el resto de sus rivales por el play off de ascenso han conseguido sumar de tres en esta jornada, deja un sabor algo más dulce en el CAP Ciudad, que se mantiene octavo en la tabla a cuatro puntos de los puestos por la promoción de ascenso. Por su parte, el UCAM Murcia B marca estos puestos de play off, con 48 puntos y una racha de diez partidos sin perder.