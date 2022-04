"Es complicado hacer un buen partido cuando un equipo no quiere jugar"

El Real Murcia empató ayer contra el Hércules un partido donde los granas pusieron las tablas con un gol de penalti en el último minuto. Carrasco fue el encargado de cobrar la pena máxima, convirtiéndola en el 1-1. El entrenador de Real Murcia. Los granas no empezaron muy enchufados en el encuentro. Concedieron un gol muy temprano, en el minuto 4 el Hércules se puso por delante en el marcador con un tanto cedido por el Murcia debido a un error defensivo de estos. «Ha sido un partido donde no hemos entrado bien», dijo Mario Simón, entrenador grana, en rueda de prensa.

El técnico murciano se quejó de las numerosas pérdidas de tiempo por parte de los alicantinos, quienes necesitaron la asistencia médica en cada falta cometida sobre ellos. «Cuando un equipo no quiere jugar es complicado hacer un buen partido», mencionó el entrenador, quien no acabó contento con el comportamiento rival. «El partido se paró mucho y así no se puede coger ritmo, el tiempo efectivo de juego fue muy poco», añadió.

Pero pese a esas pérdidas de tiempo y el marcador en contra, el Real Murcia no se rindió en ningún momento y siempre buscó la portería rival, desgraciadamente sin demasiado peligro en sus llegadas. «Merecíamos el empate, el equipo no ha bajado los brazos en ningún tramo del encuentro», comentó.

Con respecto a los cambios realizados por Mario Simón, el técnico comentó su decisión y los motivos de sus estrategias con los movimientos del banquillo. «Hemos metido a Javi Saura buscando agitar el encuentro, al igual que con Santi Jara, quien nos aportó mucho con su buena pegada desde lejos», mencionó.

El empate sentó muy bien para la afición del Real Murcia, pero los jugadores granas se marcharon con un sabor agridulce, pensando que pudieron hacer algo más para llevarse la victoria. «Los jugadores están contentos por el empate, pero no tienen la alegría de haber ganado, porque saben que pudieron haberse llevado los tres puntos», añadió Mario Simón.

«Quería dar las gracias a los aficionados que han venido a apoyar al equipo, que nunca ha bajado los brazos en todo el partido», concluyó el técnico murciano, quien recordó que la afición ha sido un factor importante en el partido de ayer, el cuál era importante de cara al tramo final de temporada.