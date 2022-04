Aldeguer y Acosta, por los suelos

El italiano Tony Arbolino se adjudicó su primera victoria en Moto2 al vencer el Gran Premio de las Américas, que se disputó en el circuito COTA y que estuvo plagado de contratiempos para algunos de los principales pilotos de la categoría, como el italiano Celestino Vietti y el español Arón Canet, además de los dos murcianos de la parrilla, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta.

El primero en quedar fuera de combate fue el piloto de La Ñora, que ya en la salida tuvo un problema al ser desplazado por un rival que provocó, para unas curvas después verse implicado en una caída multitudinaria. Fue en la curva doce en la que cayeron hasta cinco pilotos, provocada por el tailandés Somkiat Chantra, que entró completamente colado y se llevó por delante al británico Sam Lowes, que no pudo hacer nada por evitarlo al embestirle por detrás, mientras que Aldeguer, el hispano argentino Gabriel Rodrigo y el neerlandés Zonta Van der Goorbergh tampoco pudieron esquivar a los caídos. «Solo tenemos que mirar lo positivo este fin de semana. Fuimos muy competitivos en todas las pruebas, pero la suerte no estuvo de nuestro lado en la carrera. Empecé muy bien, pero tuve contacto con otro piloto que me sacó de la pista. Justo cuando esperaba recuperar posiciones, un error nos sacó de la carrera. Pido disculpas a mi equipo y gracias por el trabajo realizado en estos días», expresó Aldeguer.

El campeón del mundo de Moto3 en 2021, el mazarronero Pedro Acosta, fue el siguiente de los protagonistas al sufrir una caída cuando iba en quinta posición y casi es embestido por el japonés Ai Ogura. El ‘Tiburón’ de Mazarrón intentó continuar tras una larga carrera para recuperar su moto pero le resultó imposible. En cualquier caso, tuvo fortuna, ya que cruzó la pista deslizándose por el suelo y a punto estuvo de ser arrollado por otro piloto.

Sin embargo, el murciano se mostró optimista de cara al futuro: «Ha sido una carrera corta debido a la caída, pero muy productiva. Volvimos a estar al frente y, lo más importante, entendimos lo que teníamos que hacer para luchar por las primeras posiciones. En general, ha sido un fin de semana muy fructífero para nosotros, en el que hicimos un buen trabajo junto con el equipo y pudimos mantener la calma. Ahora toca pensar en la siguiente ronda, en Portugal (24 de abril), donde lo intentaremos de nuevo».

El japonés Ai Ogura logró la segunda plaza, mientras que el británico Jake Dixon completó el podio con Arbolino en lo más alto.

Repite Bastianini el día que Márquez confirma que ha vuelto

Se confirma. Ya no hay dudas. Estamos ante el mejor Mundial de motociclismo de las últimas décadas y, tal vez, de la historia. Austin, Texas, ha conocido, en el gran premio nº 500 de la ‘nueva era’ de la máxima categoría, al primero de los ganadores que, por fin, repite y no es otro que el italiano Enea Bastianini (Ducati ‘satélite’ Pramac), que repite, en EEUU su victoria inicial de Qatar uniéndose así a los otros tres triunfadores sorpresas: Miguel Oliveira (Indonesia), Aleix Espargaró (Argentina) y Jack Miller (Estados Unidos).

En una carrera apasionante, dominada por las Ducati de Miller, la ‘Bestia’ y Jorge Martín, que arrancaba desde la ‘pole’ pero sufrió con su neumático trasero al final, el gran protagonista, junto a un soberbio Àlex Rins (Suzuki, segundo), fue, como todo el mundo esperaba, un extraordinario, un lunático, un extraterrestre llamado Marc Márquez (Honda), ganador de siete carreras en este trazado norteamericano, que cruzó en el puesto 18 de 24 la línea de meta en la primera de las 20 vueltas de que constaba la carrera, tras sufrir problemas en la parrilla de salida, y acabó sexto, remontando 12 posiciones en 19 vueltas.

La carrera de Bastianini, de menos a más, volvió a ser una gran demostración de su poder, del poder de Ducati y, sobre todo, de sus posibilidades para convertirse (ya lo es) en uno de los candidatos al título, ahora que el Mundial aterriza, dentro de quince días, en Europa, en Portimao (Portugal) y Jerez. Bastianini, que dejó que sus colegas de Borgo Panigale (Miller, Martín y el subcampeón ‘Pecco’ Bagnaia, que sigue sin triunfar) llevasen el peso del GP, acabó imponiendo su mejor ritmo en las últimas cinco vueltas.

Pero, insisto, la gran estrella del mediodía norteamericano, de la apasionada noche motorizada europea, fue, de nuevo, el ‘sheriff de Austin’, el mayor de los Márquez, que, tras fallarle la moto en la parrilla (salía noveno), no consiguió engancharse al pelotón de los líderes en la primera curva, apareciendo al final de la recta, desolado, desesperado, mientras engranaba las marcha.