El UCAM Murcia CB está demostrando durante toda la temporada que quiere disputar el play off de la Liga Endesa. No solo es que el conjunto universitario quiera hacerlo, es que se lo está ganando en la pista. Y es que los de Sito Alonso se han impuesto en el Palacio de los Deportes a un rival directo en esta lucha como es el Gran Canaria, por lo que conservará una jornada más su posición de privilegio en la clasificación de la Liga Endesa (86-75). El equipo murciano se ha llevado un trabajado partido, donde pudo controlar al Gran Canaria durante la mayoría de los minutos, pero siempre con un ojo puesto en el retrovisor para no fuera su rival el que diera el estocazo al encuentro. Fue el UCAM el que lo hizo. Primero con un Tomás Bellas determinante durante toda su estancia en pista, siendo clave en defensa y en ataque con 15 puntos, 3 asistencias y 4 rebotes. Y después cuando apareció un espléndido Thad McFadden que dinamitó la victoria en el momento clave. A tres minutos del final, tres triples del escolta, dos de ellos consecutivos, otorgaron una ventaja de 12 puntos a los de Sito Alonso, que se dedicaron a gestionar en el último tramo para acabar cerrando el partido. El UCAM Murcia afrontará ahora el miércoles otro importante partido, frente a otro rival directo, al visitar el Buesa Arena para medirse al Baskonia (20.30 horas).

Primer cuarto El UCAM Murcia arrancó el partido con un parcial de salida de 10-4 que le permitió tomar el impulso necesario desde el inicio. Anotando prácticamente todos los miembros de su quinteto inicial y controlando a Pustovyi en la zona, el equipo universitario logró imponer su ritmo durante estos primeros compases de partido. Una falta de Albicy sobre Davis provocó el primer tiempo muerto de Porfi Fisac, y también abrió otro hueco en el marcador con los tiros libres anotados por el escolta universitario (15-6). El Gran Canaria reaccionó con un parcial de 0-5 tras un triple de Brussino y Sito Alonso completó rotación con la entrada de Czerapowicz y Bellas junto a McFadden, pero manteniendo su juego interior con Webb y Lima (15-13). Otro triple del exterior del Gran Canaria acercó todavía más al cuadro visitante, pero McFadden pudo dar oxígeno al UCAM con tres lanzamientos desde el tiro libre a falta de un minuto y medio para finalizar el cuarto (20-16). Un nuevo triple de Brussino parecía complicar las cosas al término de los primeros diez minutos al poner al Gran Canaria por delante, pero el equipo universitario dio un arreón final para cerrar este cuarto con el 25-22. Segundo cuarto Al UCAM le costó arrancar en el inicio del segundo cuarto y el Gran Canaria igualó de nuevo el marcador con un triple de Chery (25-25). Hasta dos minutos y medio estuvo el equipo murciano sin anotar cuando apareció Bellas desde el triple, pero Brussino se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa de los de Sito Alonso (28-29). El técnico universitario apostó por Bellas y Taylor en pista para controlar a Albicy, aunque el UCAM sufría con los hombres altos como Shurna o Salvó. No obstante, el equipo murciano supo salir airoso de esta primera 'crisis' en el partido y un nuevo triple de Bellas apagó las dudas y abrió de nuevo una pequeña brecha en el marcador (38-32). Fue la reacción que necesitaba el UCAM para acabar con buen sabor una primera parte en la que Bellas se marchó entre aplausos y el conjunto murciano dominando el marcador (42-36). ¡Descanso! | #LigaEndesa



4⃣2⃣ @UCAMMurcia

3⃣6⃣ @GranCanariaCB #ListosParaRomperla pic.twitter.com/5MBBPlhtoq — Liga Endesa (@ACBCOM) 10 de abril de 2022 Tercer cuarto La segunda mitad tuvo un arranque intenso, con el Gran Canaria intentando ahogar al juego del UCAM y obligándole a atacar en estático. Sin embargo, el equipo universitario supo leer bien el partido durante este tramo con las acciones de Taylor, Davis y Lima para seguir anotando (48-43). Brussino continuaba intratable en el triple y no falló desde la esquina con su quinto lanzamiento consecutivo, pero Rojas logró neutralizar esa acción con una canasta y tiro adicional. Los colegiados revisaron esa acción, en la que Slaughter se marchó dolorido a vestuarios, y señalaron antideportiva sobre el capitán del UCAM, siendo su cuarta infracción cuando todavía restaban 15 minutos de partido (51-50). Al equipo murciano se le empezó a complicar el partido de nuevo, y un reverso de Shurna adelantó al Gran Canaria (51-52). El Palacio intentó despertar a los suyos y el encuentro se convirtió en un peligroso intercambio de canastas para el UCAM. Sin embargo, un triple de Davis y una gran acción defensiva después, en la que hicieron falta a Webb cuando intentaba montar la contra, permitieron al UCAM adelantarse de nuevo en el marcador tras otro arreón del Gran Canaria (60-58). No obstante, equipo de Sito Alonso supo sufrir en el tramo final de un tercer cuarto que acabó con un mate de Webb (64-62). Último cuarto El arranque del último cuarto volvió a ser muy trabado para ambos equipos, aunque el UCAM supo salir de nuevo airoso en los dos primeros minutos con el regreso de Bellas a pista (66-62). Lima pudo sacar falta en dos acciones por dentro, pero no consiguió convertir sus visitas al tiro libre a falta de siete minutos para el final. Todavía así, el Gran Canaria entró en bonus demasiado pronto con esas infracciones, y era algo que tenía que aprovechar el conjunto universitario (66-64). Sito Alonso agotó su primer tiempo muerto y McFadden logró desatascar por fin al UCAM para darle una importante renta en el tramo final (71-66). El equipo universitario supo sufrir de nuevo en defensa para frenar al Gran Canaria hasta que McFadden hizo estallar el Palacio. Dos triples consecutivos del escolta, el segundo de ellos tras un contragolpe y frenarse en la línea, dinamitó el encuentro a tres minutos del final y colocó el 78-66 en el marcador, dando una ventaja de +12 para los universitarios en el tramo final. El equipo de Sito Alonso tan solo debía gestionar esa diferencia para llevarse un importante triunfo de cara a la lucha por el play off y el guion se puso todavía más a su favor con una canasta de Czerapowicz y un tapón de Lima (80-69). Tomás Bellas supo leer el partido a la perfección, el base, clave en el partido durante su estancia en pista, controló el ritmo y jugó con el reloj tras un triple de Chery (84-72). El Gran Canaria lo intentó, buscando y logrando anotar de tres en sus posesiones, pero el UCAM aguató en el último minuto y medio y acabó cerrando el triunfo para seguir en posiciones de play off (86-75).