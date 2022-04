La crueldad volvió a aparecer en el camino del UCAM Murcia. Hizo prácticamente un encuentro de diez en labores defensivas, pero el Cornellà encontró la única grieta que dejaron los de Aira para arrebatarles la victoria a tres minutos para el final. Se adelantaron los murcianos al comienzo de la segunda mitad por mediación de Xemi tras una jugada ensayada y empataron los catalanes cuando el UCAM ya estaba saboreando la victoria. Un despiste defensivo a la hora de defender un córner supone perder dos puntos que se antojaban clave para la salvación.

Quería el UCAM Murcia sumar su segunda victoria consecutiva. La que de verdad le impulsaba a luchar y a encarar el tramo final de la temporada con la moral por todo lo alto. No iba a ser fácil, pues visitaba a un equipo que desde el cambio de entrenador no había perdido (una victoria y un empate) y tenía que hacer frente a jugar en un estadio que no está a la altura de la categoría. Césped artificial, porterías de fútbol siete en los costados y un parking tras uno de los fondos que hacía recordar más al fútbol base que a lo que quiere implantar la RFEF.

José Manuel Aira fue fiel a la última victoria ante el Real Betis Deportivo y no quiso tocar mucho respecto al once que sacó ante el filial bético. Aguantó la misma línea defensiva, con Biel Ribas, Tekio, Charlie Dean, Farrando y Chacartegui. Llama la atención el caso de Farrando, que con Ballesta estaba prácticamente apartado y ahora encadena dos titularidades. En el centro del campo, la sorpresa fue que decidió prescindir de Moyita, seguramente por las características del terreno de juego, y apostó por Armando, Abenza y Fullana. En las bandas repitieron Alberto y Josema, y en punta, Xemi Fernández sustituyó al sancionado Rubén Mesa.

Las dimensiones del Nuevo Municipal de Cornellà eran tan reducidas que costaba realizar tres pases seguidos. Con ese condicionante durante todo el partido, los duelos y el balón parado iban a tomar un protagonismo mucho mayor de lo que sería en un campo de césped natural y con más metros a lo largo y ancho. Pese a la dificultad para practicar fútbol, el UCAM Murcia fue superior al Cornellà durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin poder practicar un juego muy fluido, ganó prácticamente todos los choques y llegó mucho más que su rival. De hecho, tan solo se acercó el equipo catalán en los primeros diez minutos, eso sí, sin peligro, y el UCAM lo hizo hasta en tres ocasiones con cierto peligro.

Xemi Fernández fue el jugador más activo de los universitarios junto a Alberto Fernández y de las botas de los dos salieron las más peligrosas. El de Moratalla lo intentaba varias veces desde fuera del área, pero Anacker, arquero del Cornellà, repelió todos sus intentos. También Xemi se probaba desde la lejanía, intentando sorprender, pero nuevamente se encontró con la respuesta del portero local. Tuvo la llegada más clara cinco minutos antes del descanso, con una buena internada de Josema por la banda derecha, que centró y cuando Alberto Fernández iba a meter la bota para hacer el primer gol, Anacker sacó la manopla de nuevo para desviar el centro.

No pudo deshacer el 0-0 antes del descanso, pero la imagen del UCAM Murcia era claramente mejor que la del Cornellà. Superó al cuadro catalán en intensidad, en posicionamiento y en ocasiones. Todo lo que se podía valorar teniendo en cuenta el campo en el que se estaba desarrollando el encuentro.

Xemi, otra vez al rescate

En la segunda mitad, comenzó con algo más de iniciativa el Cornellà y empezó a jugar en campo del UCAM. Se mantuvo muy sólido todo el bloque defensivo, pues le costaba muchísimo poder generar algo de peligro.

Cuando mejor posicionado se encontraba el Cornellà, aparecieron los jugones del UCAM y el laboratorio de Aira. Alberto Fernández sacó un saque de esquina en corto para Chacartegui, que disparó solo desde la frontal y cuando parecía que su disparo lo iba a volver a detener Anacker, apareció Xemi con la cabeza para desviar la trayectoria lo justo para que acabara en gol. Otra vez el catalán sale al rescate del UCAM. Y ya van once tantos para él en lo que va de temporada. Crucial la figura de Xemi en este equipo.

Tras el gol, el UCAM Murcia se siguió sintiendo especialmente cómodo en la parcela defensiva. Una situación poco usual en toda la temporada. Apenas sufrió y las pocas llegadas las estaba solventando con facilidad. No le entró la característica caraja que le viene lastrando en momentos puntuales del curso y se mantuvo firme. Lo intentaba el Cornellà con varios cambios -hasta cuatro en apenas 70 minutos-, pero no encontraba la fórmula para hacer daño. Mientras tanto, Aira no hizo su primer cambio hasta el 75 por lo bien que se estaba desempeñando el equipo en tareas globales. Se marchó Alberto Fernández y entró Josete, que volvía varias jornadas después por sus molestias físicas.

Borja García empata el encuentro

En los últimos diez minutos, el Cornellà adelantó sus líneas y el UCAM las bajó. Un factor lógico con todo lo que se estaban jugando también los locales. No sufrió en general el UCAM, pero la crueldad volvió a aparecer en contra del cuadro universitario. En un córner, a tres minutos del final, Borja García hizo el 1-1. El único despiste en todo el partido, lo aprovechó Borja. Remató completamente solo. En la jugada anterior al gol, tuvo Josema el 0-2 en un uno contra uno que le detuvo Anacker.

Le tocó sufrir otra vez la cara más dura del fútbol al UCAM, que ya no pudo reaccionar con el poco tiempo que quedaba por delante. Lo hizo casi todo bien para llevarse unos tres puntos vitales. Pero cuando la dinámica es tan negativa, ese ‘casi’ puede hacer que todo dé un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. Inmerecido empate para los universitarios, que se van quedando sin tiempo material para conseguir la heroica de la salvación.