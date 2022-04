Madrileños. Misma edad, mismo oficio... y misma forma de pensar. Mario Simón y Sergio Mora, como los clubes a los que ahora entrenan, viven angustias paralelas, sobre todo este curso, en el que ambos han superado dos ultimátums gracias a la unión en torno a ellos de sus futbolistas. El técnico del Real Murcia y del Hércules se respetan mutuamente, se disfrutan y conversan siempre que pueden. Mañana vuelven a verse cara a cara, pero esta vez será el preparador grana quien tenga el factor cancha a favor.

Para ellos, tildar de final un partido que, empíricamente no lo es, resulta un error, por eso no nombran ni la palabra. El hecho de que haya margen de maniobra después del duelo de rivalidad histórica en la Nueva Condomina es su principal coartada para no añadir más carga de presión a dos vestuarios que han vivido picos emocionales extremos en un curso marcado por la irregularidad de los dos pesos pesados del Grupo 5.

«No miro más allá del domingo. El objetivo del Murcia es ganar el domingo, eso nos haría escalar una posición y coger confianza para esos últimos partidos. Todos las jornadas son importantes, estamos en una semana y un tramo de la temporada donde estos partidos contra rivales de tanta entidad son muy bonitos de jugar. Esta semana hemos recordado lo que supuso para nosotros nuestro papel en el Rico Pérez. Perdimos, sí, pero de allí mi equipo salió más fuerte», explicaba Mario Simón, técnico del Real Murcia, en rueda de prensa.

Sergio Mora, técnico del Hércules, tampoco lo considera con un «duelo a vida o muerte», aunque habla de su transcendencia: «No debemos pensar que si se pierde no sucede nada porque claro que sucederá. Es un partido muy importante para nosotros, para el club y para nuestra afición. Encaramos y preparamos el encuentro en la Nueva Condomina como lo que es: un encuentro muy muy muy importante», repite hasta tres veces el preparador del club alicantino para que nadie se despiste.

«Demostrar hay que demostrar siempre, desde el primer día. Demostrar y demostrarnos que somos un buen equipo, que son buenos jugadores y yo que soy un buen entrenador. Si sales de los partidos con la certeza de que has dado todo lo que tenías no estás obligado a más», responde el preparador blanquiazul justo antes de admitir un hecho ineludible: «Tenemos que dar el paso adelante ahora, todos, porque es el momento idóneo para hacerlo» añadía.

Homenaje: el mítico Moyano hará el saque de honor mañana El Real Murcia homenajeará mañana a Horacio Abel Moyano Cuello (Santa Fe, 1956), extremo legendario que vistió las dos camisetas, la del Hércules (cuatro temporadas, desde 1977 a 1981, y en la campaña 85-86) y la del Real Murcia (desde el 82 hasta el 87, uno de los ejercicios como cedido en el conjunto alicantino). Moyano, «muy orgulloso» de haber defendido los dos escudos» vivió muchas veces en Primera este duelo de rivalidad en las dos orillas. Como grana disputó 162 partidos, marcando 40 goles.

Lo que no faltaron en ambas rueda de prensa fueron los elogios hacia el contrario. El entrenador del Murcia no dudó en ensalzar a su rival, explicando que «creo que vamos a ver al Hércules que hemos visto toda la temporada, tanto en estructura como perfil de juego, es un equipo que se confeccionó para ser líder, pero le ha faltado esa regularidad que también nos ha podido faltar a nosotros, es un equipo con mucha experiencia, que sabe manejar los partidos en esos momentos complicados».

Por su parte, Sergio Mora habló del Real Murcia como «un buen equipo», destacando al técnico grana y avisando que «todavía tienen en su mano conseguir sus objetivos, lo que les convierte en un rival doblemente peligroso». «Será un choque muy difícil, pero nosotros también somos un gran equipo. Espero un choque con mucha tensión, un partido grande y bonito en esta categoría».

Lo que tiene claro el técnico del Hércules es que el partido de mañana tendrá el mismo ambiente externo, pero será distinto al de la primera vuelta, cuando los alicantinos ganaron por 3-0 a los murcianistas. «Todos vivimos con urgencias a estas alturas de competición, sin excepción. El ambiente externo será el mismo, pero el partido, no, será distinto al de la primera vuelta porque ya no somos el mismo equipo ni estarán los mismos jugadores».

El Real Murcia contará con la ventaja de jugar en casa, y por ello Mario Simón no dudó en hacer un llamamiento a la afición, sobre todo para alargar el buen momento tras la victoria de hace una semana en Elda. «Creo que necesitamos un partido donde la gente venga, que nos anime, que esté con el equipo. Además de los tres puntos, a nivel emocional nos hace falta para afrontar este final de temporada». « El papel de la afición está siendo de diez, necesitamos que la afición se vuelque con el equipo y nosotros se lo tenemos que devolver con victorias», insistía el técnico grana.

