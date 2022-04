El UCAM Murcia CB afronta una semana muy importante para conservar su posición de play off en el último mes y medio que resta de temporada. El conjunto universitario se enfrenta mañana al Gran Canaria (12.30 horas, Movistar +) y el miércoles visita al Baskonia, dos rivales directos que acechan el puesto que le tocará defender a la plantilla que dirige Sito Alonso si quiere cerrar un curso histórico con la participación tanto en Copa como en play off. Vencer en estos dos encuentros no significaría sellar el billete para las eliminatorias, pero sí que dejaría al UCAM con un colchón para mantenerse entre los ocho primeros clasificados en caso de que llegue algún tropiezo inesperado.

«Después de tantos encuentros seguidos he visto a los jugadores recuperados del exceso de minutos que han tenido. Creo que están mejor que en el último partido en Sevilla. Están sintiendo una gran responsabilidad por seguir manteniéndose en puestos de play off, que lo han hecho ya durante el 80% de la competición. Hay que pelear cada partido como si fuera el último para luchar por esta oportunidad», explicaba ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación en la previa del choque frente al Gran Canaria y añadió que «será un encuentro difícil por el gran nivel al que están en este momento. Tienen a toda la plantilla disponible y un juego interior que complica los partidos». «Si conseguimos jugar a un buen nivel será un impulso de cara a lo que resta de de liga», dice el técnico El conjunto universitario, después de finalizar un cargado mes de marzo, ha podido contar con la semana completa para preparar el encuentro frente al Gran Canaria el domingo y buscará una victoria en casa tras los duelos ante el Valencia Basket y el Barça. «Venimos de dos grandes partidos en casa en cuanto a juego colectivo. Tenemos que intentar poner un gran esfuerzo ante Gran Canaria para que no se sientan cómodos en pista. Habrá que hacer muchas cosas bien para hacer nuestro juego y poder ganar», comentó el técnico madrileño. Será el único partido que dispute el equipo murciano en el Palacio de los Deportes este mes, ya que después visitará al Baskonia, BAXI Manresa y Bilbao Basket. «Ya ganamos en Gran Canaria y el partido aquí será muy interesante. La gente seguro que lo sabe y apoyará al equipo hasta el final ante un rival directo. Si conseguimos jugar a buen nivel será un impulso de cara a lo que queda de liga», afirmó el técnico sobre el papel de los aficionados en este encuentro. Sito Alonso podrá contar con todos sus jugadores disponibles para el encuentro frente al Gran Canaria, después de que el alero Chris Czerapowicz se recuperase de su lesión en el tobillo y participase en los dos últimos encuentros. No ocurre lo mismo en el en Gran Canaria, ya que el escolta Dylan Ennis es duda el encuentro de mañana. «Los jugadoressienten una gran responsabilidad por mantenerse entre los ocho primeros», asegura Dylan Ennis, duda «Estamos pendientes de unas pruebas ver si está en las mejores condiciones posibles», reconoció ayer Porfi Fisac, entrenador del Gran Canaria, quien confía en que pueda desplazarse a Murcia, «si no al cien por cien, al menos que viaje» y añadió que su equipo juega «contra un rival que ha sabido ganar partidos anotando mucho y también anotando poco. No se rinden, tienen el sello de su entrenador y la filosofía de club de no entregarse nunca. Hay que hacer un partido muy regular a nivel defensivo», concluyó.