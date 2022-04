El más difícil todavía para el Cartagena

Nuevo reto para el FC Cartagena fuera de casa y nueva oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. El conjunto albinegro se enfrenta al Lugo (Movistar LaLiga, 21.00) en el Anxo Carro buscando una victoria que le acerque de nuevo a los puestos de play off. Con solo cuatro días de descanso, los de Luis Carrión vuelven a la carga con la fatiga acumulada y con la dificultad añadida de las siete bajas que presenta el equipo, pero con el ánimo de aprovechar una buena ocasión.

Después del mal partido frente al Real Oviedo que dejó al FC Cartagena un poco más lejos de la lucha por la promoción de ascenso, los cartageneros siguen la estela de los de arriba. Un triunfo a estas alturas de competición se paga muy caro y los albinegros deben intentarlo ahora lejos del Cartagonova. Como visitante, el Cartagena ha cosechado sus peores resultados con solo 4 victorias, 3 empates y 10 derrotas, pero si hay un momento apropiado para cambiar esa dinámica es ahora.

Con los tres puntos de Lugo, los de Carrión se situarían en octava posición con 49, a tan solo dos del Real Oviedo, en la sexta plaza con 51, y a la espera de lo que consiga el equipo azul frente al Leganés. Además, en caso de ganar, el Cartagena adelantaría en la clasificación a Las Palmas y se igualaría con la Ponferradina aumentando la presión de cara a sus encuentros de la presente jornada ante Amorebieta y Almería respectivamente.

Enfrente tendrá a un Lugo en mal momento que no gana desde hace más de un mes y que ha encajado dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos con rivales de mucha entidad. Frente al Almería, los gallegos plantaron cara hasta el último momento y consiguieron el empate a tres en un partido donde marcó el exjugador del Cartagena Pablo Clavería. Ante el Oviedo, los lucenses empataron un partido que tenían ganado en el minuto 90. Contra el Eibar en Ipurúa cayeron por la mínima y en el José Zorrilla fueron goleados por 4 a 1.

El de esta noche será un partido marcado por las bajas. En el cuadro cartagenero, las lesiones de Antonio Luna, Yann Bodiger, Alberto De la Bella y Álex Gallar se unen a las sanciones de Dauda, Tejera y Gastón Silva condicionando enormemente el once. Luis Carrión tiene un problema especialmente importante en el lateral izquierdo, donde podría improvisar con Buffarini a pierna cambiada o dar entrada al canterano Juanpe. El centro del campo, donde Bodiger y Tejera son indiscutibles, será completamente nuevo pudiendo formar el técnico catalán con Boateng y Cristóforo.

Por su parte, Rubén Albés no podrá contar con el sancionado Juanpe Jiménez ni con los lesionados Álex Pérez -por su rotura en el ligamento cruzado-, Juan Antonio Ros, David Mayoral ni Joselu Moreno, que fue intervenido de la rodilla esta semana y se perderá lo que resta de temporada.

El partido que abre la trigesimoquinta jornada de LaLiga Santander entre CD Lugo y FC Cartagena estará cargado de emoción y pondrá a prueba a dos equipos solo separados por cuatro puntos, pero que luchan por objetivos diferentes. Mientras los gallegos luchan por mantenerse lejos del descenso, el Cartagena sigue con un ojo puesto en sus posibilidades de play off.

Rubén Albés: «Ganar al Cartagena sería dar un paso realmente gordo»

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, expresó en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Cartagena sus sensaciones de cara al partido, de vital importancia para su equipo con respecto a la salvación. «Sería ponernos con 45 puntos, a uno del Cartagena, sería dar un paso realmente gordo hacia la permanencia, hacia la estabilidad del club en la categoría y hacia completar una gran temporada, pero el rival nos va a exigir, es realmente complicado», afirmó.

A once puntos de las posiciones de descenso y solo a cuatro del conjunto albinegro, el Lugo está firmando una gran campaña y a punto está de certificar su objetivo. De ganar, los rojiblancos se acercarían definitivamente al sexto puesto, convirtiéndose en un contrincante más hasta final de temporada. «Si nos lo dicen a principio de temporada, probablemente lo habríamos firmado prácticamente todos los que estamos aquí y toda la gente que es aficionada al Lugo. Estamos en una situación privilegiada, pero esto hay que rematarlo. De nada sirve lo que hemos hecho hasta ahora si no acabamos como tenemos que hacerlo», aseguró.

Por último, Albés comentó la situación del cuadro albinegro debido a las siete bajas con las que hará frente al partido en Lugo y valoró la calidad de la plantilla cartagenera. «Cuando un entrenador como Luis no tiene varios jugadores importantes, obviamente sale debilitado, pero cuenta con una plantilla con mucha experiencia, tanto los titulares como los que no lo son. Un ejemplo es Pablo Clavería, que no tenía muchos minutos en Cartagena y para nosotros es fundamental», concluyó Rubén Abés.