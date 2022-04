El banquillo, una plaza difícil de torear

Un Real Murcia-Hércules es un partido que no deja indiferente a nadie en la capital murciana y en la provincia valenciana. A pesar de que ninguno está escribiendo sus mejores capítulos de sus respectivas historias, siempre saltan chispas cuando se avecina un enfrentamiento entre los dos.

La semana previa al partido siempre es especial y la tensión se palpa en el ambiente. Desde una afición ilusionada queriendo dar el máximo colorido a las gradas de Nueva Condomina, como las declaraciones de los jugadores ante la grandeza del choque entre dos históricos del fútbol español.

Pertenecer a dos transatlánticos -en horas bajas, pero siguen siéndolo- tiene sus cosas buenas y otras no tan buenas. La parte positiva es la repercusión y el estatus que da ser entrenador de cualquiera de los dos equipos. Pero por otro lado está la exigencia y la presión, lo cual en ciertos casos no son aspectos fáciles con los que lidiar. Eso es algo que han notado esta temporada tanto Mario Simón como Sergio Mora, novatos en llevar proyectos de semejante calibre, han notado. Y es que, en el caso del entrenador del Real Murcia, su puesto ha estado discutido prácticamente desde el principio, ya que es un entrenador que no firmó Agustín Ramos, actual presidente del club, y no goza de la totalidad de su confianza. Tampoco ayudó el equipo en lo deportivo y a punto estuvo de irse fuera justo después de la derrota ante el Hércules por 3-0 de la primera vuelta.

A raíz de esa derrota, la situación cambió drásticamente y el Real Murcia encadenó durante los siguientes meses una racha de trece partidos consecutivos sin perder que volvían a encumbrar la figura de Mario Simón. Pero nuevamente, dos derrotas consecutivas, encendieron las alarmas hasta tal punto que el choque de la jornada pasada ante el Eldense era un ultimátum. Si no vencía, los días de Mario Simón en el club estaban contados. Pero como pasó en la primera vuelta, el equipo reaccionó y firmó ante el Eldense un gran partido, venció y los ánimos se han vuelto a calmar dentro del club. Aunque no del todo, pues un resultado adverso ante el Hércules volvería a poner el foco en el banquillo del Real Murcia a falta de poco más de un mes para que termine la temporada regular de Segunda RFEF, algo que seguramente sería contraproducente para los intereses del equipo grana.

Mora, en la misma situación

Si la situación de Mario Simón al frente del Real Murcia ha sido de altibajos durante gran parte del curso, la de Sergio Mora ha seguido una trayectoria paralela. Al igual que el madrileño, ha tenido dos momentos críticos durante el curso y los dos los ha salvado de una manera solvente. El primero de ellos se produjo en la primera vuelta, cuando encadenaron tan solo una victoria en cinco partidos. Afortunadamente para ellos, el Hércules consiguió darse un festín a costa del Real Murcia e iniciar su recuperación con seis triunfos consecutivos tras derrotar al equipo grana.

En el ecuador de la temporada regular, los ánimos y las presiones disminuyeron por la buena situación. Y el Hércules siempre rondaba la cabeza de la clasificación. Hasta hace pocas semanas, donde una racha negativa de tres derrotas en cuatro partidos les ponía en la misma situación que el Real Murcia. Desde la directiva le dieron un ultimátum ante el Calvo Sotelo Puertollano y lo salvó ganando la jornada pasada. Esa victoria les pone con un margen de cuatro puntos sobre el corte y los ánimos ya están calmados. Pero como en el Real Murcia, nunca se sabe hasta cuando. Porque, los dos banquillos, a lo largo de su historia, nunca han sido plazas fáciles para torear.

Serna: «Queremos la mejor entrada de la temporada»

El Real Murcia ya ha recuperado a una de sus piezas más valiosas en lo que va de curso. Después de dos partidos de sanción, con su titularidad, el equipo grana volvió a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas. De ese periodo en el que estuvo fuera del equipo, el arquero afirmó que no fue fácil. «Se pasan más nervios fuera que dentro, como fuera no eres capaz de aportar dentro lo que te gustaría sientes un poco de rabia o impotencia por no poder ayudar al equipo», explicaba.

Miguel Serna también habló sobre el momento que vive el equipo tras la victoria ante el Eldense. «Llegamos en un muy buen momento, la imagen que tenemos que dar y es lo que estamos trabajando, hicimos muy buen partido ante el Eldense y a partir de ahí seguir encontrando con muchísima confianza y encontrar los objetivos que al final es lo que nos tiene que marcar el final de la temporada», afirmaba.

También aseguró que el equipo estaba en un gran nivel de confianza, a pesar de los resultados adversos del último mes. «La confianza no se ha perdido nunca, los detalles están marcando los resultados, quizás no hemos estado tan afortunados en los últimos partidos como estábamos plasmándolo los últimos meses», detallaba.

El partido contra el Hércules dejó un muy mal recuerdo para el Real Murcia, pues los granas fueron vapuleados en uno de los peores partidos del curso y que casi acaba con Mario Simón al frente del equipo. «Siempre hay un recuerdo de ese encuentro porque nos vinimos a Murcia con algo inesperado tras la buena primera parte que hicimos; nosotros no tenemos ánimo de venganza en contra de nadie, pero somos el Real Murcia y por historia y por afición tenemos que salir a ganar este y todos los domingos», finalizaba Miguel Serna antes de uno de los encuentros más esperados de la temporada para el Murcia.