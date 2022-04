En alerta ante las torres del ‘Granca’

El UCAM Murcia tiene un partido decisivo para sus aspiraciones este curso. Se enfrentan al Gran Canaria (12.30, Movistar Deportes) en un duelo directo para amarrar un poco más su posición entre los puestos de play off. Y es que, murcianos y canarios están empatados en la clasificación con el mismo record, catorce victorias y doce derrotas. Pero la importancia radica en que una victoria de los de Sito Alonso valdría dejaría a los de Porfirio Fisac a dos de distancia por el averaje. El UCAM fue capaz de ganar en Gran Canaria (83-100) y en caso de empate al término de la fase regular, acabarían por delante por este motivo.

La victoria tendría una importancia tremenda, pero no será fácil ante un Gran Canaria que poco se parece al que se encontró el UCAM Murcia en la primera vuelta, pues atravesaba una racha pésima en ese momento. Porfirio Fisac parece haber dado con la tecla de su millonario proyecto y ya es un equipo que rinde acorde a las expectativas que tenía al inicio de temporada. Tres victorias consecutivas -dos de ellas fuera de casa- le reenganchan nuevamente al vagón del play off.

Tendrá el UCAM Murcia que lidiar con una situación complicada: la altura. Y es que, si de algo carece el UCAM este curso, es de centímetros en las posiciones interiores. Es cierto que Sito Alonso ha sabido manejar este hándicap con mucha solvencia en lo que va de temporada, pero no deja de ser una ventaja a la hora de poder escoger en un momento determinado del juego. El Gran Canaria cuenta en sus filas con dos de los pívots más altos de la ACB. El ucraniano Artem Pustovyi y el senegalés Khalifa Diop. El primero de ellos mide 2,19 metros y el segundo, 2,15. Mientras, los dos pívots del UCAM, Augusto Lima y Emanuel Cate, miden 2,10 y 2,08, respectivamente. Una falta de centímetros en las posiciones interiores que el técnico madrileño está supliendo a la perfección con esfuerzo colectivo, pero que en ocasiones se ve lastrado de manera obligada. Sin ir más lejos, Pasecniks (2,16), del Real Betis, metió 21 puntos ante un Cate que sufrió mucho para pararlo en la primera parte, aunque luego el equipo se reajustó muy bien con Lima en pista durante toda la segunda mitad. El brasileño se postula, a priori, como hombre clave en el entramado defensivo, pues será el encargado principal de defender el ‘pick and roll’ con el que basa su juego el Gran Canaria. Tienen generadores de gran calidad como Dylan Ennis o Andrew Albicy que si no encuentran huecos en la continuación, tienen calidad suficiente para forzar el cambio y generar ventajas ante jugadores más altos.

Tendrá que hacer el equipo nuevamente un ejercicio coral para poder hacer cara a las torres del Gran Canaria, pues además de los dos mencionados, en sus filas tienen jugadores muy altos y versátiles como Ilimane Diop (2,10) y Stevic (2,05) y armas polivalente como Nicolás Brussino (2,05). Lo que sí es seguro es que, como lleva haciendo toda la temporada, el UCAM Murcia competirá con garantías sin importar quien haya enfrente.