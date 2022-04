Pablo Clavería se reencuentra en el Lugo tras abandonar el Cartagena

El camino de Pablo Clavería vuelve a cruzarse este viernes con el del FC Cartagena. Después de una temporada y media vistiendo la camiseta albinegra, el centrocampista estará ahora en el equipo rival luchando por otro escudo, otros colores y otros objetivos distintos. El madrileño, que siempre fue discutido en el Cartagonova, vive ahora un momento muy diferente con el conjunto gallego, donde se siente más importante y valorado que en el cuadro cartagenero.

El mediocentro de corte defensivo llegó al FC Cartagena después de una temporada a buen nivel en el Fuenlabrada en la que disputó 2.526 minutos en 34 partidos. Indiscutible para su técnico Mere, Clavería solo se perdió tres partidos por lesión y uno más por sanción. En la recta final de la temporada 2019-20, con la destitución de Mere y la llegada de José Ramón Sandoval al mando del equipo, el jugador perdió protagonismo, por lo que decidió abandonar el club azulón a final de temporada para recalar en el Cartagena.

En la ciudad trimilenaria, Pablo Clavería vivió una experiencia muy similar a la que había tenido en Fuenlabrada. Después de ser importante en la primera mitad de su primera temporada como albinegro y contar con muchos minutos a pesar de no ser fijo en el once, el cambio de técnico volvió a restarle oportunidades. Con Borja Jimenez, Pablo fue titular en 14 encuentros de 19, pero la aparición de Luis Carrión le relegó al banquillo y a los minutos finales de los partidos, una situación que se vio agravada por una lesión en el tobillo.

Todos los partidos titular

Habiendo conseguido la salvación y dada la poca participación del futbolista madrileño, el cuadro cartagenerista situó a su jugador en el mercado buscando una buena propuesta de Primera RFEF, pero su salida no se concretó y el jugador continuó en el equipo con la idea de permanecer una temporada más. Sin embargo, con muy pocas oportunidades en un doble pivote acaparado por Bodiger y Tejera, Pablo Clavería decidió rescindir su contrato abandonar el equipo albinegro en el mercado invernal después de recibir una oferta del Lugo.

En tierras gallegas, el centrocampista vuelve a ser un jugador importante. Con 596 minutos en 9 jornadas, Clavería ya ha superado los 556 minutos de los que disfrutó en el Cartagena en 22 fechas. El mediocentro, que ya ha logrado un gol, cuenta sus partidos por titularidades desde que llegó al Lugo con el cien por cien de apariciones en el once titular mientras que con Carrión solo optó a la mitad en la presente temporada.

Carrión quería que se quedara

Contrariamente a lo que se puede pensar, el entrenador albinegro y Pablo Clavería siempre han mantenido el máximo respeto el uno por el otro a pesar de las circunstancias. «Es un diez como persona y como jugador», afirma el técnico. Cuando el jugador meditaba su salida, Luis Carrión le pidió que se quedara, pero entendió su situación. «Yo quería que se quedara, me parece un jugador interesante, pero me comentó la posibilidad de ir al Lugo. Quería crecer y jugar y con este tipo de jugadores hay que escucharlos y aceptar lo que quieren», expresa el entrenador del FC Cartagena.

Mañana viernes, a las nueve de la noche en el Anxo Carro, Pablo Clavería y el FC Cartagena volverán a cruzar sus caminos defendiendo un escudo, unos colores y unos objetivos distintos, pero el reencuentro con un futbolista ejemplar merece todo el respeto de jugadores, entrenadores y todo el cartagenerismo.

Luis Carrión: «Estoy convencido de que el equipo va a dar un paso adelante ante la dificultad»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció ayer la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes en Lugo. Analizando a su grupo, el técnico confía en el buen ánimo y buen estado físico de los jugadores. «A nivel anímico deberíamos estar bien porque eso ya pasó. A nivel físico tenemos las molestias de algún jugador y un virus estomacal que ha habido, pero los disponibles están bien», afirmó.

Aunque Álex Gallar y Alberto De la Bella se encuentran en la fase final de la recuperación en sus respectivas lesiones, Carrión confirmó que ninguno de ellos estará en Lugo. «Gallar y De la Bella no llegan al partido, pero los demás están bien y con ganas de que llegue el viernes para intentar hacer un buen partido», aseguró.

El encuentro frente al Real Oviedo dejó tocado al equipo en cuanto a efectivos debido a la lesión de Yann Bodiger y las expulsiones de Mohammed Dauda, Sergio Tejera y Gastón Silva, por ello, el entrenador sigue buscando soluciones para su once, especialmente en el lateral izquierdo. «Tengo varias alternativas. No voy a dar pistas porque no quiero anticipar lo que pueda pensar el entrenador rival, pero hemos trabajado varias cosas esta semana y seguramente el que esté ahí lo hará bien. Estoy convencido de que el equipo va a dar un paso adelante por las dificultades», aseveró.

Volviendo a las tres tarjetas rojas que vio el equipo el pasado domingo, el técnico catalán manifestó que no están mal arbitradas. «En la primera, si paramos una imagen parece más grave de lo que es y la tercera va en función de lo que el árbitro quiera aguantar, pero creo que se pueden pitar», reiteró.

Con la mente puesta en el encuentro del viernes, Luis Carrión recalcó la importancia de los tres puntos para meter presión a la zona alta. «Sabemos que si ganamos en Lugo dormimos a dos puntos del play off. Vamos a dejarnos el alma porque pase eso independientemente de lo que haya pasado antes», expresó.

Por último, el entrenador valoró a su próximo rival con halagos hacia su manera de trabajar. «Me parece un muy buen equipo. Explotan muy bien lo que tienen y minimizan sus carencias. Eso es un mérito increíble de los jugadores y el cuerpo técnico. Son rápidos en transiciones, defienden bien y tienen sus puntos débiles que intentaremos explotar», concluyó Luis Carrión.