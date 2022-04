Jordan Davis, jugador del UCAM Murcia, ha hablado de "ponerle la guinda al pastel" al referirse a la posibilidad del equipo de acceder a las eliminatorias por el título de la Liga Endesa de baloncesto, para lo que tiene "la mejor afición" de la competición, según el escolta estadounidense de de Las Vegas.

De 24 años y en su segunda campaña en Murcia, ha comparecido en rueda de prensa este jueves a tres días de afrontar un nuevo encuentro que puede ser clave en la pelea por estar entre los ocho primeros clasificados al término de la fase regular y así poder disputar los cuartos de final.

Séptimo en la tabla con 14 triunfos y 12 derrotas, recibirá este domingo a las doce y media del mediodía al Gran Canaria, noveno con el mismo bagaje, y ganar a los de Las Palmas supondría abrir un hueco de un triunfo, más la diferencia de puntos, pues en la primera vuelta los de Sito Alonso les vencieron por 83-100.

"Es un equipo duro y con muchísimo talento. No contaba con todos los jugadores en aquel partido y ahora sí, por lo que será complicado vencer salvo si cumplimos el plan", ha apuntado quien otorga valor al hecho de ser local en esta ocasión: es increíble sentir la energía que nos dan nuestros aficionados, que son mucho más importantes de lo que piensan, una de las claves para el equipo y honestamente creo que la mejor de la liga".

"Estamos centrados en prepararnos para dar el mejor rendimiento cada asumiendo el rol que se nos ha asignado para que así se vea la mejor versión del equipo, pero sin presión extra. Una de las claves de la buena temporada es que tenemos claro qué debemos hacer para ser un buen equipo y hemos ido aprendiendo lecciones para serlo", ha comentado el jugador con pasaporte de Azerbaiyán e internacional con este país.

Promedia 10 puntos, 1,5 rebotes, 3 asistencias y 9,5 de valoración en casi 20 minutos por partido en sus 26 encuentros de esta liga y está satisfecho con su nivel: "He dado un paso adelante como jugador y comprendo mejor el juego, lo que me hace tomar mejores decisiones. He madurado".