Los tenistas Miguel Damas, Oriol Roca Batalla, Daniel Mérida y Carlos Gimeno Valero buscarán jugar los cuartos de final del ATP Challenger Costa Cálida Región de Murcia tras pasar de ronda, donde no estará el argentino Cerundolo, segundo cabeza de serie. El Real Murcia Club de Tenis 1919, donde se está desarrollando este torneo de primera categoría, acogerá hoy los octavos de final.

En concreto, los resultados de la jornada de ayer por la tarde fueron: P. Cachin-M. Marterer (6-0, 6-7, 6-3); I. Gackhov- J. Cerundolo (3-6, 7-6, 2-0); C. Tseng–O. Krutykh (6-3, 6-3); M. Trungelliti–A. Kuznetsov (6-3, 5-2); L. Klein–A. Pellegrino (6-3, 1-6, 6-3); M. Damas–U. Blanch (6-2, 6-4); J. Forejtek–R. Molleker (7-5, 6-3); M. Geerts–J. Barranco Cosano (6-4, 3-6, 7-6); C. Gimeno Valero–N. Kuhn (3-6, 6-2, 6-1); C. Heyman–A. Shevchenko (6-4, 7-6); y D. Mérida Aguilar–N. Álvarez Varona (2-6, 6-3, 6-4). Está previsto que este domingo, 10 de abril, se dispute la final en el Real Murcia Club de Tenis.