Dos entidades centenarias, de rasgos ilustres, reconocibles, emblemas pretéritos del fútbol nacional. Dos clubes que, como tantos otros, han caído en la constante amenaza de quiebra por culpa de gestiones atroces, opacas, bastante poco realistas, desquiciadas en el caso del Real Murcia, que, desde la muerte de Jesús Samper en diciembre de 2015, ha entrado en una espiral delirante y devastadora de traspasos de poderes ficticios cargados sobre el hombro de la justicia. El Tribunal Supremo aún debe resolver si el mexicano Mauricio García de la Vega es el máximo accionista o si da validez a las ampliaciones de capital llevadas a cabo desde 2018.

En Alicante, la coyuntura económica no es mucho mejor. Las deudas millonarias persiguen a los dos clubes, pero en el blanquiazul no hay dudas con la propiedad, es la misma desde hace dos décadas, para bien y para mal. A ambas entidades les urge escapar del fútbol de barro para que los compromisos de pago no les sepulten en una categoría que no genera ingresos, pero conserva una cota alta de gastos porque cada vez más inversores aprovechan la ruina de los equipos fuera del radar de LaLiga para buscar su nicho de negocio, lo que eleva la competencia (y el coste) a la hora de fichar.

Si atendemos a los datos oficialistas (nadie facilita los oficiales), el Real Murcia se ha construido este curso con 650.000 euros, incluyendo en ese monto al cuerpo técnico. En el Hércules la inversión es 200.000 euros mayor, y también cubriría a todas las partes. Ninguno está, dicen, en la lista de los tres que más se han gastado en el grupo 5.

A pesar de ello, perseguidos por la gloria pasada y el foco mediático apuntándoles de forma permanente a la cara, los dos se marcaron como objetivo ineludible el ascenso, algo que solo les garantizaba terminar primeros la fase regular. A seis jornadas de que eso ocurra, la probabilidades de que Hércules o Real Murcia logren esa meta fluctúan entre extremadamente pocas y ninguna.

A 8 y 9 puntos, respectivamente, de la cabeza, necesitan firmar un desenlace sin borrones que, a juzgar por la dinámica en la que llegan, se antoja muy difícil. Blanquiazules y granas se vuelven a ver en la Nueva Condomina después de enlazar cinco jornadas compartiendo cuatro rivales: Eldense, La Nucía, El Ejido y Levante B. Pulpileño y Puertollano son las únicas variaciones en el calendario, los alicantinos se midieron con los manchegos y los murcianos con los almerienses.

Por compartir hasta comparten el número de ultimátums en diferido que han pesado sobre sus técnicos, Sergio Mora y Mario Simón, los dos madrileños y los dos con 42 inviernos encima. El primero ha sumado 6 de los últimos 15 puntos y el segundo 7. Del marcador del domingo dependerá buena parte de la estabilidad emocional y deportiva de sus equipos, resignados ya a pelear por no caer más abajo de la quinta plaza. Sergio Fernández, Paco Peña y Pedro Sánchez son los tres últimos futbolistas que han sido referentes en las dos orillas. El alto grado de angustia y frustración de las aficiones es semejante, paralelo, únicamente les queda el recuerdo de los 20 años que sus equipos compitieron en Primera y muchos no vivieron.