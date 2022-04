El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha ofrecido este mediodía la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes en Lugo. Analizando a su grupo, el técnico confía en el buen ánimo y buen estado físico de los jugadores. “ A nivel anímico deberíamos estar bien porque eso ya pasó. A nivel físico tenemos las molestias de algún jugador y un virus estomacal que ha habido, pero los disponibles están bien”, ha afirmado.

Aunque Álex Gallar y Alberto De la Bella se encuentran en la fase final de la recuperación en sus respectivas lesiones, Carrión ha confirmado que ninguno de ellos estará en Lugo. “Gallar y De la Bella no llegan, pero los demás están bien y con ganas de que llegue el viernes para intentar hacer un buen partido”, ha asegurado.

El encuentro frente al Real Oviedo dejó tocado al equipo en cuanto a efectivos debido a la lesión de Bodiger y las expulsiones de Dauda, Tejera y Gastón, por ello, el entrenador ha buscado soluciones para su once, especialmente en el lateral izquierdo. “Tengo varias alternativas. No voy a dar pistas porque no quiero anticipar lo que pueda pensar el entrenador rival, pero hemos trabajado varias cosas esta semana y seguramente el que esté ahí lo hará bien. Estoy convencido de que el equipo va a dar un paso adelante por las dificultades”, ha aseverado.

Volviendo a las tres tarjetas que vio el equipo el pasado domingo, el técnico catalán ha manifestado que no están mal arbitradas. “En la primera, si paramos una imagen parece más grave de lo que es y la tercera va en función de lo que el árbitro quiera aguantar. Creo que se pueden pitar”, ha reiterado.

Con la mente puesta en el encuentro del viernes, Luis Carrión ha recalcado la importancia de los tres puntos para meter presión a la zona alta. “Sabemos que si ganamos en Lugo dormimos a dos puntos del play off. Vamos a dejarnos el alma porque pase eso independientemente de lo que haya pasado antes”, ha expresado.

Por último, el entrenador ha valorado a su próximo rivalcon halagos hacia su manera de trabajar. “Me parece un muy buen equipo. Explotan muy bien lo que tienen y minimizan sus carencias. Eso es un mérito increíble de los jugadores y el cuerpo técnico. Son rápidos en transiciones, defienden bien, pero tienen sus puntos débiles que intentaremos explotar”, ha concluido Luis Carrión.