Juan Carlos Ferrero, cuatro años puliendo el diamante Alcaraz

«Carlos Alcaraz es bastante humilde, trabajador y sabe escuchar, cualidades que me gustan bastante, porque intenta enseguida hacer lo que le vas diciendo». Así definía Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz en septiembre de 2018 en una entrevista concedida a este diario solo unos días después de conocerse que el de Ontinyent se convertía en el nuevo entrenador del tenista murciano.

Han pasado ya cuatro años del inicio de aquella relación, y los resultados no han hecho más que confirmar que estamos ante una de las parejas mejor avenidas del circuito ATP. Porque Carlos Alcaraz lleva una progresión imparable, confirmada el pasado domingo, cuando a sus 18 años, levantaba su primer Masters 1.000 tras imponerse en la final de Miami. Pero también porque entre el jugador de El Palmar y el ex número 1 del mundo hay una verdadera amistad, tal y como se ha demostrado en una semana en la que el murciano no ha dudado en tener todo tipo de detalles y gestos hacia su técnico, que no pudo viajar a Miami hasta la final por la reciente muerte de su padre.

Pero para llegar a un 2022 que puede ser el año de la consagración definitiva de un Carlos Alcaraz que ya roza el Top-10 y que no tiene «miedo» a decir que «voy a por un Grand Slam», hay que echar la vista atrás y valorar el gran crecimiento del jugador murciano desde que comenzó a trabajar con Ferrero. Porque en 2018, el de El Palmar ya era un diamante en bruto que empezaba a ocupar pequeños titulares en la prensa deportiva. Con solo 15 años, ganaba su primer torneo del circuito mundial ITF júnior y conquistaba el Campeonato de España cadete y el Europeo sub-16 de Moscú.

Pero todos los diamantes necesitan ser pulidos, y para evitar que su cartel de promesa se quedase en nada, el tenista murciano proponía a Juan Carlos Ferrero incorporarse a su equipo de trabajo. Y el de Ontinyent no lo dudó, iniciando esa nueva sociedad en septiembre de 2018.

En tres años y medio, la conexión Ferrero-Alcaraz ya está en boca de todos. Devorando etapas a toda mecha, con el circuito ATP contando las horas para verle en un nuevo torneo o para aplaudir su entrada en el Top-10, el murciano está superando todas las expectativas, pero su técnico sabe que queda mucho trabajo por delante para que todo el esfuerzo no quede en saco roto, por ello lo que más le ha inculcado es «la humildad y el ser constante en el trabajo».

« Era una persona que cuando estaba muy cansado bajaba mucho la calidad del entreno y siempre he sido constante en que hay que trabajar en esos momentos. La importancia de la intensidad en la pista… Son muchos detalles, pero le he remarcado la humildad y ser un gran trabajador en pista. Eso era algo que no podía faltar en ningún caso», explicaba Ferrero a final de la temporada pasada en una entrevista a la ATP.

Más horas con la psicóloga

También contaba Ferrero que Alcaraz «de pequeño ha sido un jugador inconstante de nivel: jugaba muy bien, jugaba muy mal. Todavía le sucede en ocasiones pero ya es mucho más estable. Le ha dado la importancia que tiene a hacer un gran trabajo a nivel mental. Es algo que le he ido comentando durante estos tres años, que era muy importante para ir subiendo poco a poco». Y para ayudarle a mejorar, «se le ha incrementado el trabajo con su psicóloga Isabel Balaguer».

Pero no solo han hecho hincapié en la humildad, el esfuerzo y en la fortaleza mental. También ha tenido que abonarse a la metodología de trabajo de su técnico. «Yo soy una persona muy estricta a la hora de trabajar y él poco a poco ha tenido que ir incorporando cosas que no tenía y que yo le decía que eran muy importantes. Al principio le costaban pero luego ha entendido que al final era una forma de vida. Ha ido acoplando detalles y eso tiene mérito porque al principio no era así», continuaba el ex número 1 del mundo

Destacando que el murciano siempre quiere superarse, Ferrero le ha inculcado que «no se puede entrenar por entrenar, que es perder el tiempo. Hay que entrenar con calidad, saber a qué se entrena, hay que saber qué se tiene que mejorar, en qué uno es muy débil, en qué momentos tienes que estar bien, en qué momentos debes leer qué está pasando. En todos esos aspectos él cada vez ha ido creciendo».

Fortaleza mental, trabajo, esfuerzo y cuidar todos los detalles, desde la comida hasta la preparación física, la receta de Juan Carlos Ferrero para pulir un diamante llamado a poner patas arribas el ránking ATP.